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Есть на свете ребята, которые не учатся на своих ошибках. Да, и на чужих тоже. Они вечно попадают в неприятности и наступают на те же грабли. Вот взять хотя этого бедолагу, который застрял в заборе.
После спасения на свободе он пробыл... недолго.
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