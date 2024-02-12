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Олень, он и в Африке олень

Олень, он и в Африке олень

Автор:
12 февраля 2024 11:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   забавно   забор   застрял   олень   помощь   
794
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Есть на свете ребята, которые не учатся на своих ошибках. Да, и на чужих тоже. Они вечно попадают в неприятности и наступают на те же грабли. Вот взять хотя этого бедолагу, который застрял в заборе.

После спасения на свободе он пробыл... недолго.

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Метки: Видео   Юмор   забавно   забор   застрял   олень   помощь   
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7  комментариев
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35k
Fat Lynx 50 минут назад
Да съесть его и делов то...
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11k
МихА Полчаса назад
Этому проще рога откусить
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