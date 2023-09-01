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В Москве малолетние хулиганы взорвали сумку курьера

В Москве малолетние хулиганы взорвали сумку курьера

Автор:
01 сентября 2023 12:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   взорвали сумку   курьер   петарда   полиция   хулиганы   
1176
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К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о сумке и велосипеде доставщика.

Московские детишечки, видимо, совсем измаялись от безделья, а может, решили с огоньком проводить летние каникулы. Подростки закинули в сумку курьера мощную петарду как только юноша, приехав на заказ, отошёл от велосипеда.


В результате мощный взрыв разнес сумку. Досталось и велосипеду.


Как водится, хулиганы тут же скрылись с места преступления. Но полиция намеревается найти героев дня и отшлепать наказать их родителей.

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Метки: Видео   Москва   взорвали сумку   курьер   петарда   полиция   хулиганы   
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18  комментариев
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516
Илья Час назад
И попробуй его пальцем тронь . На нары отправишься быстренько
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1k
Kra 5 минут назад
Дети часто не отдают себе отчет... Главное перед друзьями выглядеть крутым: придумал-реализовал- стал крутым в своей компании, а может быть даже бесстрашным лидером...
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73
Pyramid Head 10 минут назад
В Москве малолетние хулиганы взорвали сумку курьераПосмотреть
В Москве малолетние хулиганы взорвали сумку курьера
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22k
BiZ 19 минут назад
родаки должны возместить курьеру, а пиьдюки позже - родакам со своей первой зарплаты, если хватит. или с нескольких первых.
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525
ruslan d Полчаса назад
Я помню мы в школе дверь в учительской взорвали ... Мой первый педсовет и гордость в глазах родителей
Ну вообще жесть конечно, но дети это отсутствие ума , страха и логики ...
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10k
Бритва 54 минуты назад
- уважаемый, ваш заказ взорван.
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11k
Б.Касторский Час назад
Что за зверята. Чего не хватает в жизни? Адреналина? Так столько спортивный секций! Я понимаю, что в своё время с секциями беда была. Но сейчас? Да в каждом дворе коробка! Если не хочешь в секцию. А тут. Слов нет.
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8k
KarabasBarabas Час назад
Пора вводить закон, позволяющий без законных последствий пиз.дить охреневших от безнаказанности зумеров. Возможно даже ногами.
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