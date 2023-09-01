В Москве малолетние хулиганы взорвали сумку курьера

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К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о сумке и велосипеде доставщика.
Московские детишечки, видимо, совсем измаялись от безделья, а может, решили с огоньком проводить летние каникулы. Подростки закинули в сумку курьера мощную петарду как только юноша, приехав на заказ, отошёл от велосипеда.
В результате мощный взрыв разнес сумку. Досталось и велосипеду.
Инцидент произошел на Большой Декабрьской улице в Москве и попал на записи камер видеонаблюдения
Как водится, хулиганы тут же скрылись с места преступления. Но полиция намеревается найти героев дня и
отшлепать наказать их родителей.
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