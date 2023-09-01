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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 677 постов • 38 подписчиков подписаться
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В московском метро пьяная женщина накинулась на парня из-за рюкзака

В московском метро пьяная женщина накинулась на парня из-за рюкзака

Автор:
01 сентября 2023 08:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   алкоголь   драка   женщина   пьяная   синька - зло   
1979
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Барышня была пьяна и кидалась на него, пытаясь отобрать вещь. Окружающие при этом старались не обращать внимание на драку.

В итоге досталось и автору ролика, поскольку пьянице не понравилась съемка.

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Метки: Видео   Метро   алкоголь   драка   женщина   пьяная   синька - зло   
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24  комментария
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23k
voipstersk8 57 минут назад
железные нервы у парня. я б так не смог..
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8k
Дмитрий Минуту назад
Они же вместе судя по всему!
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1k
Vergüenza Ajena 4 минуты назад
После первого нападения тем же рюкзаком по иплищу и успокоил бы.
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8k
Лещ 14 минут назад
Даже бить не надо, взял за волосы, положил на пол, ногой прижал и спокойно едем дальше и следов побоев нет...
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8k
Puans-on Полчаса назад
Что не так с рюкзаком?
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1k
Леший Полчаса назад
не понял, так чей рюкзак-то?
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4k
ProstoBoBka 36 минут назад
Пьяная баба нападает с кулаками! Автоматически превращается в спарринг партнера, съездить по еблу, самооборону!

Другу пьяная баба расцарапала лицо, в целях самообороны отмахнулся от нее отправив спать. Полицейские сказала другу, езжай снимай побои(расцарапанное лицо) и пиши заявление на пьянь + запись приложи к делу, иначе утром ты будешь подозреваемым, она протрезвеет и будет потерпевшей! Друг так и сделал, снял побои и написал заявление, что оборонялся! На утро эта пьянь написала свое, что мужик на нее напал, в надежде срубить бабла с друга! Но было полностью наоборот... с неё срубили бабла!
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9k
Trenzel2003 44 минуты назад
А разве женщина поднявшая руку не становится автоматически спарингпартнером, переходя из разряда слабый пол?
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1k
MrAnderson 44 минуты назад
Финалочка эпична ))) мразь увидела новую цель )))
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14k
GROMOZEKA 45 минут назад
Блин, шо за соевые куколды?
Ну возьми ты её нежно за гриву и разок об стену поздоровай.
Будет сидеть сопли утирать тихо.
И все дела
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498
Илья 45 минут назад
Равноправие
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528
ruslan d 57 минут назад
Молодец что не бил ее
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17k
K7OO Час назад
Судя по всему, они, как минимум, знакомы. Иначе с чего бы чувак ей свой рюкзак отдал? Потому и окружающие не встревают.
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2k
Андрей Час назад
пару раз в репу и баба стала бы спокойной
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3k
kuchipachi Час назад
Надо было сообщить машинисту и буйную приняли б. А парню надо было на лавке ее и удерживать, когда она туда завалилась, по возможности
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16k
Мистер Фикс Час назад
Небось она ему глазки строила, а он ноль внимания
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636
Олег Час назад
Осень наступает
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55k
dima423 Час назад
ну и че ей не уепали?
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