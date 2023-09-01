В московском метро пьяная женщина накинулась на парня из-за рюкзака

1979
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Барышня была пьяна и кидалась на него, пытаясь отобрать вещь. Окружающие при этом старались не обращать внимание на драку.
В итоге досталось и автору ролика, поскольку пьянице не понравилась съемка.
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Другу пьяная баба расцарапала лицо, в целях самообороны отмахнулся от нее отправив спать. Полицейские сказала другу, езжай снимай побои(расцарапанное лицо) и пиши заявление на пьянь + запись приложи к делу, иначе утром ты будешь подозреваемым, она протрезвеет и будет потерпевшей! Друг так и сделал, снял побои и написал заявление, что оборонялся! На утро эта пьянь написала свое, что мужик на нее напал, в надежде срубить бабла с друга! Но было полностью наоборот... с неё срубили бабла!
Ну возьми ты её нежно за гриву и разок об стену поздоровай.
Будет сидеть сопли утирать тихо.
И все дела
Но не надо усердствовать