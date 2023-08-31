В Азове мужчину силой снимали с верхушки дерева

Специалисты прибыли на место, но оказалось, что мужчина не хочет спускаться. Попытка снять его с помощью автолестницы провалилась. «Тарзан» перепрыгнул на соседнее дерево. Тогда один из мужчин забрался к нему, а специалисты снизу растянули одеяло, чтобы поймать буйного гражданина. Через несколько секунд горожанин уже был на земле.



Спасательная операция закончилась госпитализацией неадекватного гражданина.