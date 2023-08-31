В Азове мужчину силой снимали с верхушки дерева

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Неадекватный мужчина забрался на высокое дерево во дворе дома. Оказавшись на верхушке, он начал громко кричать, чем разбудил жильцов. Люди не стали терять время и вызвали спасателей.
Специалисты прибыли на место, но оказалось, что мужчина не хочет спускаться. Попытка снять его с помощью автолестницы провалилась. «Тарзан» перепрыгнул на соседнее дерево. Тогда один из мужчин забрался к нему, а специалисты снизу растянули одеяло, чтобы поймать буйного гражданина. Через несколько секунд горожанин уже был на земле.
Спасательная операция закончилась госпитализацией неадекватного гражданина.
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