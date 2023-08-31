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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 671 пост • 38 подписчиков подписаться
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В Азове мужчину силой снимали с верхушки дерева

В Азове мужчину силой снимали с верхушки дерева

Автор:
31 августа 2023 10:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Азов   Видео   Дерево   мужчина   неадекват   странное поведение   
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Неадекватный мужчина забрался на высокое дерево во дворе дома. Оказавшись на верхушке, он начал громко кричать, чем разбудил жильцов. Люди не стали терять время и вызвали спасателей.

Специалисты прибыли на место, но оказалось, что мужчина не хочет спускаться. Попытка снять его с помощью автолестницы провалилась. «Тарзан» перепрыгнул на соседнее дерево. Тогда один из мужчин забрался к нему, а специалисты снизу растянули одеяло, чтобы поймать буйного гражданина. Через несколько секунд горожанин уже был на земле.

Спасательная операция закончилась госпитализацией неадекватного гражданина.

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Метки: Азов   Видео   Дерево   мужчина   неадекват   странное поведение   
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3  комментария
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10k
МихА Полчаса назад
Надо было вызвать другого спеца по снятию ЖИВОТНЫХ с деревьев
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Александр Час назад
Надо было не спасателей вызывать, а лесорубов! А лучше дровосеков!
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