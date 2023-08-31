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Парень стащил из «Пятёрочки» десятки шоколадок на 4 тысячи рублей

Парень стащил из «Пятёрочки» десятки шоколадок на 4 тысячи рублей

Автор:
31 августа 2023 08:21
Сообщество : Криминал
Метки: Пятёрочки   Сладкоежка   воришка   камера   магазин   шоколадка   
1385
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Ими парень набил свой пакет и как ни в чём не бывало ушёл. Вот только он совсем не подумал, что его снимают. Теперь отлипать одно место у него будет в камере.

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Метки: Пятёрочки   Сладкоежка   воришка   камера   магазин   шоколадка   
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8  комментариев
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сеньор Леонсио 2 часа назад
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Горожанин 45 минут назад
Пока магазин не занесет - никто этим дебилом заниматься не будет. Не выгодно. А магазину эти напряжения, нудежь и лишние траты тоже не нужны. Выгоднее списать. Эти дебилы всё это знают, потому такие спокойные и наглые. Никому ничего не нужно.
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Александр Ломовицкий Час назад
при чем в пятерочке постоянно крутится запись о наличии видеонаблюдения . то есть сладкий не только тупой но еще и глухой.
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Terracotka

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