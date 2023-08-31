Парень стащил из «Пятёрочки» десятки шоколадок на 4 тысячи рублей

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Ими парень набил свой пакет и как ни в чём не бывало ушёл. Вот только он совсем не подумал, что его снимают. Теперь отлипать одно место у него будет в камере.
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