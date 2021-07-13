Дамы подрались из-за книги "Альфа-женщина"

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В московском книжном магазине на Новом Арбате две женщины не поделили последний экземпляр книги.
Устроить драку женщин вынудила нехватка книг под названием "Альфа-женщина", а на их крики сбежались продавцы магазина. Когда и они не смогли успокоить нарушительниц порядка, то пришлось позвать охрану.
Но все обошлось, на складе сыскался еще один экземпляр и конфликт был улажен. Есть подозрение, что с таким запалом им эта книга может уже и без надобности.
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Как-то ж надо продажи поднимать.
Хотя книга им явно не нужна