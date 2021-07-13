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Дамы подрались из-за книги "Альфа-женщина"

Дамы подрались из-за книги "Альфа-женщина" (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 18:26
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   видео   драка   женщины   книги   приколы   
1490
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В московском книжном магазине на Новом Арбате две женщины не поделили последний экземпляр книги.

Источник:

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Метки: Москва   видео   драка   женщины   книги   приколы   
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17  комментариев
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46k
Albert GER 3 часа назад
Это были авторша и редакторша.
Как-то ж надо продажи поднимать.
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1k
XAHsolo Полчаса назад
Постанова, двух альфа-дур
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10k
Denissg Полчаса назад
Книжку отдать проигравшей. Победившая и так доказала, что она альфа.
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−151
vova old Полчаса назад
Ну как бы если ты Альфа баба то тебе и мужика надо содержать)))
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2k
Frank Borman Час назад
Кто победила в схватке, та и альфа-баба. Тут даже психологических тестов не нужно.
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1k
Вано 2 часа назад
Две альфа-дуры.
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6k
sivanov1079 2 часа назад
Пиар или дуры? Склоняюсь к первому варианту
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37k
dima423 3 часа назад
дешевая рекламная постанова)
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5k
Duckk 3 часа назад
В принципе - всё логично.
Хотя книга им явно не нужна
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624
Светлана Тонян 3 часа назад
Ну вот, мы самая читающая страна...
не всё же из-за блинов на лопате драться...
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365
Елена Букреева 3 часа назад
Это точно не РR ход?
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2k
foggen2 3 часа назад
Автор и продюсер?))
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17k
KOSTELLO 3 часа назад
Ну, если той, что в джинсиках еще может и требуется, то той, которая весит очевидно под сотню, лучше выбрать книгу "Как сбросить вес"
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707
анатолий горленко 3 часа назад
Методичка в одном экземпляре... давно это было..
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