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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 663 поста • 38 подписчиков подписаться
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В Ростове-на-Дону прохожий спас жизнь прыгнувшей из окна женщине благодаря рюкзаку

В Ростове-на-Дону прохожий спас жизнь прыгнувшей из окна женщине благодаря рюкзаку

Автор:
29 августа 2023 11:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ростов-на-Дону   переломы   прыжок из окна   рюкзак   спас жизнь   суицид   травмы   
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Мужчина заметил стоящую в окне многоэтажки женщину и попытался помочь.


В Ростове-на-Дону женщина выжила, выпав из окна четвертого этажа дома по улице Маршала Ерёменко. Прохожий заметил суицидницу, когда она стояла в проёме окна и звала на помощь. С собой у мужчины был лишь рюкзак, который он подложил, чтобы смягчить падение дамы и уберечь её от торчащего из зеили штыря.

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В результате дама выжила, хоть и получила многочисленные переломы.


Позже выяснилось, что пострадавшая - 30-летняя многодетная мать, которая вела асоциальный образ жизни.Женщина нигде не работала, а её детей еще в апреле текущего года изъяли органы опеки. Их матери поставили условие: если она приведет свою жизнь в порядок, опека может пересмотреть решение и вернуть ребят.


Однако за все это время, как сообщают СМИ, мадам ни разу не навестила малышей. Между тем, сейчас на попечительстве государства находятся 14-летняя и двухлетняя девочки, а также шестимесячные близнецы. Еще один мальчик шести лет с младенчества воспитывается и живёт у бабушки. Она приходила навещать детей в приюте и хотела забрать себе двух старших девочек, но органы опеки в этом отказали.


А непутёвая мамаша ребятишек выжила и сейчас находится в клинике с кучей травм - от переломов шейных позвонков до ушибов. В момент падения женщина находилась в измененном сознании, вызванном приёмом запрещённых веществ.

Источник:

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Метки: Видео   Ростов-на-Дону   переломы   прыжок из окна   рюкзак   спас жизнь   суицид   травмы   
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5  комментариев
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34k
АнтонПолднев 49 минут назад
Сначала скакнула, а потом "помогите". Грех конечно такое говорить, но карме нужно было довести дело до конца. Такие персонажи засоряют планету не хуже углеродного следа...
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10k
Игорь 18 минут назад
там таких еще пара рядом лежит
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5k
Rubiroid_47 42 минуты назад
В следующем году будут втроём на лавочке лежать.
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3k
DVPET 45 минут назад
Жаль, рюкзак мужику наверняка попортила. Испачкала точно...
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