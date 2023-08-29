В Ростове-на-Дону прохожий спас жизнь прыгнувшей из окна женщине благодаря рюкзаку

Мужчина заметил стоящую в окне многоэтажки женщину и попытался помочь.
В Ростове-на-Дону женщина выжила, выпав из окна четвертого этажа дома по улице Маршала Ерёменко. Прохожий заметил суицидницу, когда она стояла в проёме окна и звала на помощь. С собой у мужчины был лишь рюкзак, который он подложил, чтобы смягчить падение дамы и уберечь её от торчащего из зеили штыря.
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В результате дама выжила, хоть и получила многочисленные переломы.
Позже выяснилось, что пострадавшая - 30-летняя многодетная мать, которая вела асоциальный образ жизни.Женщина нигде не работала, а её детей еще в апреле текущего года изъяли органы опеки. Их матери поставили условие: если она приведет свою жизнь в порядок, опека может пересмотреть решение и вернуть ребят.
Однако за все это время, как сообщают СМИ, мадам ни разу не навестила малышей. Между тем, сейчас на попечительстве государства находятся 14-летняя и двухлетняя девочки, а также шестимесячные близнецы. Еще один мальчик шести лет с младенчества воспитывается и живёт у бабушки. Она приходила навещать детей в приюте и хотела забрать себе двух старших девочек, но органы опеки в этом отказали.
А непутёвая мамаша ребятишек выжила и сейчас находится в клинике с кучей травм - от переломов шейных позвонков до ушибов. В момент падения женщина находилась в измененном сознании, вызванном приёмом запрещённых веществ.
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