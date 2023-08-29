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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 662 поста • 38 подписчиков подписаться
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В лифте одного из домов вандал зашлифовал недавно установленные камеры

В лифте одного из домов вандал зашлифовал недавно установленные камеры

Автор:
29 августа 2023 08:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   вандал   зашлифовал   камера   лифт   мужчина   
1338
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Вероятно, мужчина оказался слишком стеснительным и не захотел попадать в объективы лифта.

В доме № 60 на улице Маршала Захарова завёлся ненавистник камер видеонаблюдения.


Мужчина не учёл тот факт, что его действия записываются на новую камеру в лифте, которую установили несколько дней назад. Он заходит в кабину с углошлифовальной машинкой и специально портит технику, чтобы она не снимала то, что происходит в лифте.

Источник:

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Метки: Видео   ЧП   вандал   зашлифовал   камера   лифт   мужчина   
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13  комментариев
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13k
Djeff Час назад
И как теперь его найдут? Он же солнцезащитные очки не зря надел...
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900
Димыч 3 минуты назад
В нашем многоквартирном доме поднимался вопрос об установке камер наблюдения в лифтах. Одна из жильцов очень завозмущалась. Что это, мол, за безобразие?! Я против установки! Это - перебор! Ей тут же задали логичный вопрос - почему? И ряд сопутствующих: боитесь узнать на видео себя? Своих детей?
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155
AlexWoyz 10 минут назад
готовит тёмные делишки в том лифте?
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5k
jfk 10 минут назад
[мат] эти мамкины джейсоны борны, везде им слежка мерещится
а так неадекватов слишком много становится, надеюсь, жильцы ему анус зашлифуют, чтоб неповадно было
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18k
Роберт Шекли 16 минут назад
Мутный тип
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37k
russger 24 минуты назад
Интересно, кто же это мог быть
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28k
Lehoia 38 минут назад
Какая мерзкая мразотная рожа.
М ведь 100% что оно живет в этом же подъезде. Найти -вообще нет проблем.
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10k
Борис Карабанов 55 минут назад
Его можно понять. А кому понравится, когда за тобой подсматривают в туалете?
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1k
Лимонадный Джо 57 минут назад
Теперь его морду в рамочку и на каждом столбе - Не проходите мимо! Вандал в городе!
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41k
Сергей Час назад
очки купил, машинку купил, мозги себе нэ купил.......
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36
Имя Пользователя Час назад
Вандализм и хулиганство. Почему не возбуждено уголовное дело?
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26k
ПаганецЪ Час назад
Морду засветил - найти можно. И штраф впаять такой, чтобы последние штаны продал, утырок.
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480
ruslan d Час назад
Ну когда его будут фигачить в этом лифте , карма догонит
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