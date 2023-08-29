В лифте одного из домов вандал зашлифовал недавно установленные камеры

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Вероятно, мужчина оказался слишком стеснительным и не захотел попадать в объективы лифта.
В доме № 60 на улице Маршала Захарова завёлся ненавистник камер видеонаблюдения.
Мужчина не учёл тот факт, что его действия записываются на новую камеру в лифте, которую установили несколько дней назад. Он заходит в кабину с углошлифовальной машинкой и специально портит технику, чтобы она не снимала то, что происходит в лифте.
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а так неадекватов слишком много становится, надеюсь, жильцы ему анус зашлифуют, чтоб неповадно было
М ведь 100% что оно живет в этом же подъезде. Найти -вообще нет проблем.