В лифте одного из домов вандал зашлифовал недавно установленные камеры

В доме № 60 на улице Маршала Захарова завёлся ненавистник камер видеонаблюдения.

Мужчина не учёл тот факт, что его действия записываются на новую камеру в лифте, которую установили несколько дней назад. Он заходит в кабину с углошлифовальной машинкой и специально портит технику, чтобы она не снимала то, что происходит в лифте.