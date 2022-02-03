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Плюющийся вандал в лифте орловской многоэтажки

Плюющийся вандал в лифте орловской многоэтажки (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Орел   вандал   вандализм   видео   камера   лифт   подъезд   
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В подъезде орловской многоэтажки камеры наблюдения сняли "подвиги" одного из парней. Молодой человек снёс новогоднюю ёлку, а затем плюнул в камеру в лифте и пытался её сломать.

Когда не знаешь других способов заявить о себе

Плюнуть в камеру сперва хотел парень в красной куртке, однако его опередили.

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Метки: Орел   вандал   вандализм   видео   камера   лифт   подъезд   
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Том Сойер 38 минут назад
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Добрый Алабай 19 минут назад
Быдлорасты.
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hasek39 20 минут назад
всмотритесь в эти лица не обезображенные интеллектом, сами же в о..е будут же ездить
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1k
Егор Терентьев Полчаса назад
Дебилов всегда хватало.
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Депортировать в свой аул в любимый хлев к овцам. Пусть там плюют, раз не могут себя вести по-человечески, а только по-скотски.
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