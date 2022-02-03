Плюющийся вандал в лифте орловской многоэтажки

145
1
1
В подъезде орловской многоэтажки камеры наблюдения сняли "подвиги" одного из парней. Молодой человек снёс новогоднюю ёлку, а затем плюнул в камеру в лифте и пытался её сломать.
Когда не знаешь других способов заявить о себе
Плюнуть в камеру сперва хотел парень в красной куртке, однако его опередили.
Источник:
Ссылки по теме:
- Буйный вандал в калининградском подъезде
- Буйный бородач против уфимского лифта
- В Оренбурге вандал поскользнулся и упал в собственную мочу
- В Воронеже вандалы подрались со своим отражением в зеркале
- Житель Костромы подрался в 5 утра с гигантским чебуреком
17
Понравилось17
Новости партнёров