Довела: житель Красноярска избил лифт после разговора с девушкой

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В подъезде многоэтажного дома в Красноярске парень решил выместить свою злобу на стене лифта. Герой видео был в гневе после разговора с девушкой и повредил экран, на котором показываются этажи.
Ломать — не строить
Короткий эпизод из жизни нервного любителя покурить в лифте.
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