FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7058 постов • 993 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Довела: житель Красноярска избил лифт после разговора с девушкой

Довела: житель Красноярска избил лифт после разговора с девушкой

Автор:
27 марта 2023 12:03
Сообщество : Жить в России
Метки: вандал   вандализм   видео   красноярск   лифт   люди   
310
1
1

В подъезде многоэтажного дома в Красноярске парень решил выместить свою злобу на стене лифта. Герой видео был в гневе после разговора с девушкой и повредил экран, на котором показываются этажи.

Ломать — не строить


Короткий эпизод из жизни нервного любителя покурить в лифте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: вандал   вандализм   видео   красноярск   лифт   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Rus77 51 минуту назад
Только конченые дебилы курят в лифте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Digektor 10 минут назад
А должно быть всегда "ломать - строить". Чтобы и штраф, и оплата повреждений, и сам сидел потом и ремонтировал, мыл и бычки выковыривал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
Александр 13 минут назад
Тут "комбо" долб.ё.б.а!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
котегRUS 19 минут назад
жаль что дверь лифта открылась этому вандалу..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
584
ruslan d 53 минуты назад
Вот что за тема, курить в лифте ..?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

159628



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Моего рукожопства пост
Моего рукожопства пост
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Минздрав: в России свыше половины мужчин не доживают до пенсии
Минздрав: в России свыше половины мужчин не доживают до пенсии
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сможете найти?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#аварии#картинки#автомир#Прикол#кино
#Юмор#Фотографии#забавно#Россия#автомобили#Приколы#машина#подборка#актеры
#история#США#СССР#в мире#дтп#авто аварии#сарказм#фильм#Крым
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Буйный бородач против уфимского лифта Буйный бородач против уфимского лифта Пьяные жители Санкт-Петербурга устроили погром в лифте Пьяные жители Санкт-Петербурга устроили погром в лифте Новосибирец назвал себя "королём жизни" и разбил окно в подъезде Новосибирец назвал себя "королём жизни" и разбил окно в подъезде Плюющийся вандал в лифте орловской многоэтажки Плюющийся вандал в лифте орловской многоэтажки Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте Утренняя поездка двух неадекватов в тюменском лифте

На что жалуетесь?

Вернуться