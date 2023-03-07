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Мужчина избил соседа из-за лая собаки

Мужчина избил соседа из-за лая собаки

Автор:
07 марта 2023 10:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   драка   испуг   лай   лифт   мужчина   собака   
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Мужчина настолько испугался лая маленькой собачки, что избил ее 16-летнего хозяина на глазах у своего сына.

Павел отправился выгуливать собаку. Вместе с ним в лифт зашел 37-летний Денис с ребёнком. На 11 этаже пес неожиданно залаял – мужчина вздрогнул и набросился на парня.


10 дней парень провел в больнице с сотрясением мозга, контузией левого глаза и множеством гематом и ссадин.


Против агрессивного соседа возбудили уголовное дело.

Источник:

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Метки: видео   драка   испуг   лай   лифт   мужчина   собака   
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43  комментария
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52k
dima423 Час назад
ублюдок неадекватный... надеюсь его посадят
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1k
Алексей 3 минуты назад
Странно, что мужик к парню полез. Видимо парень не кусается.
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3k
Pill 11 минут назад
После того, как на меня в детстве накинулись две дворняги (спасибо прохожим - оттащили), когда был школьником, меня домашний долматинец укусил в лицо (над и под глазом) - погладил блиааа ононекусается. Я ненавижу и боюсь собак.
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2k
· · 16 минут назад
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
на видео явно не Джек-рассел.
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25k
Matrosskin 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Aleks 42 минуты назад
Есть такое элемент неожиданности, когда ты расслаблен, думаешь о своем, а тут внезапно засада какая. Можно в это время ударить, от мандража. Но длится это первую секунду, мужик дальше действовал уже от себя, как мудак. И если б был дикий испуг, то удар от страха получила бы именно собака, как источник.
А это состояние испытывал тоже, когда лежишь расслабленный на природе и тебе в ухо влетает шмель, размером со сливу и гудящий как самолет.
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9k
Rihovich 45 минут назад
Зачем Бигля назвали Джек-расселом?
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43k
Aleksandr 46 минут назад
Сильно не хватает звука.
Если судить по изображению, то мужик виноват на 146%.
Но что, если молодой его серьезно оскорбил словесно? Ведь в этом возрасте мозгов обычно не хватает, как и тормозов. Тогда мужик все равно виноват, но имеет смягчающие в виде состояния аффекта...
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3k
Deniss 59 минут назад
От собаки толку - ноль
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2k
Игорь 59 минут назад
ублюдок мужского рода
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Возьмите Вы заправило правопорашники собачьи, собака должна быть в наморднике либо мелкой породы на руках у хозяина!!! Я не оправдываю действия мужика, но ситуации бывают когда людям плевать на людей главное что бы псине было комфортно без намордника или уходя на работу целый день псина лает и скулит, ты тсука ушел а за стеной может человек ьолеет с куя он должен это слушать? И как по мне в начале видео пес как раз играючи или нет но попытался цапнуть мужика! И в опу засуньте свои дизлайки, кретины для которых собака при выше человека!
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24k
Андрей Час назад
Ну теперь ему собак некогда будет бояться, за своё очко пусть переживает теперь!
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28k
Ваня Час назад
поднял себе статью на лифте...
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9k
SSD Час назад
Мдя. "Герой" домашний. Если боишься собак, не садись с ними в лифт. Кстати, своему сыну так же говорю, с собакой в лифт не заходи, если там кто то есть. Правда, у нас покрупнее бигуля, жопу бы отгрызла этому ушлепку, если б руками махать начал.
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329
ruslan d Час назад
Блин, таких надо сажать прям от души
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19k
alexis Час назад
Это бигль.
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