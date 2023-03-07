Мужчина избил соседа из-за лая собаки

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Мужчина настолько испугался лая маленькой собачки, что избил ее 16-летнего хозяина на глазах у своего сына.
Павел отправился выгуливать собаку. Вместе с ним в лифт зашел 37-летний Денис с ребёнком. На 11 этаже пес неожиданно залаял – мужчина вздрогнул и набросился на парня.
10 дней парень провел в больнице с сотрясением мозга, контузией левого глаза и множеством гематом и ссадин.
Против агрессивного соседа возбудили уголовное дело.
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А это состояние испытывал тоже, когда лежишь расслабленный на природе и тебе в ухо влетает шмель, размером со сливу и гудящий как самолет.
Если судить по изображению, то мужик виноват на 146%.
Но что, если молодой его серьезно оскорбил словесно? Ведь в этом возрасте мозгов обычно не хватает, как и тормозов. Тогда мужик все равно виноват, но имеет смягчающие в виде состояния аффекта...