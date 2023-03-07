Мужчина избил соседа из-за лая собаки

Павел отправился выгуливать собаку. Вместе с ним в лифт зашел 37-летний Денис с ребёнком. На 11 этаже пес неожиданно залаял – мужчина вздрогнул и набросился на парня.





10 дней парень провел в больнице с сотрясением мозга, контузией левого глаза и множеством гематом и ссадин.





Против агрессивного соседа возбудили уголовное дело.