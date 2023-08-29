"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео

Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео.

"Это не только развлечение и способ скоротать время, но и помощь в развитии навыков выживания в дикой природе. Во время игр молодые медведи оттачивают движения, необходимые для охоты, драки или размножения. Они кусаются, борются, встают на задние лапы и пытаются завалить друг друга, но делают все это без злости, не привлекая к себе лишнего внимания взрослых особей", — рассказали в заповеднике.



