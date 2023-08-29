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"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео

"Схватка" двух медведей в заповеднике Приморья попала на видео

Автор:
29 августа 2023 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   драка   животные   заповедник   медведт   схватка   
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На записи видно, как два молодых медведя практически синхронно приближаются друг к другу и осторожно присматриваются. Затем начинается почти беззвучная "схватка": во время борьбы животные встают на задние лапы, широко раскрывают пасть, стараются укусить.

Игровая схватка двух медведей в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье попала на видео.


"Это не только развлечение и способ скоротать время, но и помощь в развитии навыков выживания в дикой природе. Во время игр молодые медведи оттачивают движения, необходимые для охоты, драки или размножения. Они кусаются, борются, встают на задние лапы и пытаются завалить друг друга, но делают все это без злости, не привлекая к себе лишнего внимания взрослых особей", — рассказали в заповеднике.


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Метки: Видео   драка   животные   заповедник   медведт   схватка   
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2  комментария
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2k
vijilante 9 минут назад
Просто дети играют , вот и все...
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1k
Alex Zx Час назад
лайтовенько!
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