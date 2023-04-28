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Полицейский разогнал драчунов

Полицейский разогнал драчунов

Автор:
28 апреля 2023 10:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   драка   животные   полицейский   полиция   чайки   
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Сотрудник полиции стал свидетелем схватки двух чаек. Страж правопорядка посчитал своим долгом вмешаться в драку и разогнал нарушителей спокойствия.

Не на моём участке и не в мою смену!

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Метки: видео   драка   животные   полицейский   полиция   чайки   
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5k
Александр Час назад
Музычка в тему!
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823k
А.Берестенко Полчаса назад
Писец лакокрасочному покрытию машины и твоей форме!
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12k
Shtoppi Час назад
будет что вечером дома семье за ужином рассказать )))))))))))
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74k
Доктор Джонс 2 часа назад
Петух чаек разогнал...
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14k
banzai7 2 часа назад
Нашел достойных соперников
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Krasava

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