Полицейский разогнал драчунов

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Сотрудник полиции стал свидетелем схватки двух чаек. Страж правопорядка посчитал своим долгом вмешаться в драку и разогнал нарушителей спокойствия.
Не на моём участке и не в мою смену!
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