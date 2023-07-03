Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями

Доставщик еды пытался проехать на велосипеде перед кортежем президента, но охрана не позволила ему это сделать.
В социальных сетях появилось видео, на котором охрана кортежа президента США расчищает дорогу перед автомобилями. Доставщик еды пытался проехать перед автомобилями, но полицейский толкнул его, чтобы остановить. После падения курьеру приходится отойти назад и ждать, пока кортеж проедет. Момент падения афро американского курьера попал на видео, которое опубликовал портал CatchUp в Twitter.
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Американцы в Twitter встали на сторону полицейского.
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- Вот оно проявление диктатуры власти, полицейский беспредел, рыба гниет с головы! Долой Пу...
- ...Это произошло в США
- А куда этот придурок несется? Не видит, что полицейские перегородили дорогу для проезда?! Все правильно полицейский сделал - именно так и поступают в нормальном демократическом правовом государстве
У нас бы и писать про такую ерунду не стали.
Помню, когда Димон президентом был, приезжал в Воронеж, так там за час дороги перекрывали даже для пешеходов и менты через каждые тридцать метров стояли.
- Это в Америке.
- Понятно. Ну, безопасность - есть безопасность. Порядок прежде всего.
Я например живу в России: у нас за водителями пьяными до последнего гоняются. лишь бы не стрелять! - хотя, не скрою, многие считают -что лучше б стреляли)
Я как-то выехал случайно на перекрытую трассу по случаю приезда Путина. Быстро, но аккуратно так поджали со словами "Ты как тут оказался? а ну давай на ближайший съезд" Проконтролировали что я съехал с дороги и всё.