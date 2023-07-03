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Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями

Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями

Автор:
03 июля 2023 09:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   байден   доставка еды   интересное   кортеж   охрана   полиция   фото   
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Доставщик еды пытался проехать на велосипеде перед кортежем президента, но охрана не позволила ему это сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором охрана кортежа президента США расчищает дорогу перед автомобилями. Доставщик еды пытался проехать перед автомобилями, но полицейский толкнул его, чтобы остановить. После падения курьеру приходится отойти назад и ждать, пока кортеж проедет. Момент падения афро американского курьера попал на видео, которое опубликовал портал CatchUp в Twitter.

Американцы в Twitter встали на сторону полицейского.

Источник:

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Метки: Видео   байден   доставка еды   интересное   кортеж   охрана   полиция   фото   
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12  комментариев
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
- Полицейский толкнул доставщика, чтобы освободить дорогу кортежу президента
- Вот оно проявление диктатуры власти, полицейский беспредел, рыба гниет с головы! Долой Пу...
- ...Это произошло в США
- А куда этот придурок несется? Не видит, что полицейские перегородили дорогу для проезда?! Все правильно полицейский сделал - именно так и поступают в нормальном демократическом правовом государстве
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23k
ЦСКА 6 минут назад
Походу Бидон в микроавтобусе на последних кадрах тошнит...
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15k
Мистер Фикс 7 минут назад
Ну он же негр. А значит всегда прав
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14k
Kucher Полчаса назад
Ну вообще-то это нормально. В ЛЮБОЙ стране никому не дадут проехать перед кортежем "первого лица" страны.
У нас бы и писать про такую ерунду не стали.
Помню, когда Димон президентом был, приезжал в Воронеж, так там за час дороги перекрывали даже для пешеходов и менты через каждые тридцать метров стояли.
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3k
Alex 37 минут назад
Пид**сы
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9k
Борис Карабанов 44 минуты назад
- Хозяева едут! Чернь, падайте ниц!
- Это в Америке.
- Понятно. Ну, безопасность - есть безопасность. Порядок прежде всего.
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939
ruslan d 46 минут назад
У нас бы его просто пристрелили наверно ...
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60k
pynh 47 минут назад
Что не так? Подозреваю, что кортеж двигается без остановки не просто так.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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