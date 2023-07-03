Охрана кортежа Байдена сбила доставщика еды, который пытался проехать перед автомобилями

В социальных сетях появилось видео, на котором охрана кортежа президента США расчищает дорогу перед автомобилями. Доставщик еды пытался проехать перед автомобилями, но полицейский толкнул его, чтобы остановить. После падения курьеру приходится отойти назад и ждать, пока кортеж проедет. Момент падения афро американского курьера попал на видео, которое опубликовал портал CatchUp в Twitter.