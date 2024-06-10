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В Челябинске учитель английского накинулся на женщин и детей, которые шумели во дворе

В Челябинске учитель английского накинулся на женщин и детей, которые шумели во дворе

Автор:
10 июня 2024 19:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Челябинск   дети   соседи   учитель   фото   шум   
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Мужчину задержали полицейские после перформанса.

В Челябинске жители спасались от 63-летнего учителя английского языка из техникума, который вышел во двор с мачете. Выйдя на детскую площадку, мужчина стал размахивать оружием и угрожать соседям, сидящем во дворе. SHOT сообщает, что мужчине не понравился шум во дворе. Позже очевидцы рассказали, что мужчина был пьян. По их словам, люди во дворе никому не мешали.

«Мы сидели просто во дворе со знакомыми, никого не трогали, не провоцировали никого в девять вечера. Знакомые выбегают из-за угла, кричат: «тут мужик с мачете бежит». Он на нас начал прыгать, мы стали от него отходить. В соседнем дворе сидела компания: ребенок, женщина и двое мужчин. Мужчина с мачете на них отвлекся. У семьи с ребенком паника была, женщина говорила: «не трогайте нас, пожалуйста», - рассказали очевидцы.

«Только он подошел, сразу же мы с ребятами подошли, отобрали у него мачете и вызвали наряд полиции. Мужчина был не в трезвом состоянии. Конечно, немного присутствует страх, все равно, мало ли повернется, мало ли замахнется, что-нибудь сделает. Тоже же не просто в магазин сходить, как говорится», — рассказал парень, забравший у мужчины мачете.

Полицейские задержали мужчину с мачете и провели с ним беседу. После этого в отношении дебошира составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит или штраф или 15 суток административного ареста.


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Метки: Видео   Россия   Челябинск   дети   соседи   учитель   фото   шум   
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21  комментарий
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11k
MakDag 2 часа назад
Как будет на английском "кукуха поехала"?
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3k
Звёздный странник 22 минуты назад
Ух, какие суровые в Челябинске учителя английского.
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Ни хрена себе - Мелкое хулиганство, с мачете.
А с ружьём выйдет - крупное хулиганство?
В США, увидев неадеквата с оружием, для начала пристрелили бы, а потом разбирались, кто и почему.
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5k
Горожанин Час назад
То есть, так понимаю, опасности для людей полицейские не увидели ни в этом случае, ни потенциально. Так - профилактическая беседа. Наверное, и мачете вернули. Не удивлюсь, что ещё и извинились.


Сейчас после резонанса и взятие на контроль со стороны того, кого надо - снова заноют, что их неправильно поняли и что статью и меры они потом, конечно же!, будут усиливать)))
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63k
turyst Час назад
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34k
Юрьевич Час назад
Суровые челябинские учителя английского языка, их лучше не расстраивать!
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
"Мы сидели просто во дворе со знакомыми, никого не трогали, не провоцировали никого в девять вечера."

а в реале было - сидели хохотали как лошади и пили пиво, в это время дети носились по двору с дикими криками "типо играли". вот мужика и выбесило.тем более вечер уже.
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
ПИДА.гог, млядь.
Свинья синяя
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7k
satra 2 часа назад
Интересно.
Можно написать "... бухой, пожилой мужчина с мачете нападал на прохожих..." и будет одно восприятие.
"...учитель английского накинулся на женщин и детей..." и уже другое.
Уже новость стала выделяться из информ-потока.
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43k
Сергей 2 часа назад
PokemonKa , накой вставлять нерусские слова, смысл которых не знаешь, какой на фиг перформанс,
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Никогда англичанам не доверял. И это только учитель английского, был бы англичанин - трупы штабелями бы в коридорах валялись
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5109 постов (4894 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358752



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