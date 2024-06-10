В Челябинске учитель английского накинулся на женщин и детей, которые шумели во дворе

В Челябинске жители спасались от 63-летнего учителя английского языка из техникума, который вышел во двор с мачете. Выйдя на детскую площадку, мужчина стал размахивать оружием и угрожать соседям, сидящем во дворе. SHOT сообщает, что мужчине не понравился шум во дворе. Позже очевидцы рассказали, что мужчина был пьян. По их словам, люди во дворе никому не мешали.

«Мы сидели просто во дворе со знакомыми, никого не трогали, не провоцировали никого в девять вечера. Знакомые выбегают из-за угла, кричат: «тут мужик с мачете бежит». Он на нас начал прыгать, мы стали от него отходить. В соседнем дворе сидела компания: ребенок, женщина и двое мужчин. Мужчина с мачете на них отвлекся. У семьи с ребенком паника была, женщина говорила: «не трогайте нас, пожалуйста», - рассказали очевидцы.