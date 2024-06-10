В Челябинске учитель английского накинулся на женщин и детей, которые шумели во дворе

Мужчину задержали полицейские после перформанса.
В Челябинске жители спасались от 63-летнего учителя английского языка из техникума, который вышел во двор с мачете. Выйдя на детскую площадку, мужчина стал размахивать оружием и угрожать соседям, сидящем во дворе. SHOT сообщает, что мужчине не понравился шум во дворе. Позже очевидцы рассказали, что мужчина был пьян. По их словам, люди во дворе никому не мешали.
«Мы сидели просто во дворе со знакомыми, никого не трогали, не провоцировали никого в девять вечера. Знакомые выбегают из-за угла, кричат: «тут мужик с мачете бежит». Он на нас начал прыгать, мы стали от него отходить. В соседнем дворе сидела компания: ребенок, женщина и двое мужчин. Мужчина с мачете на них отвлекся. У семьи с ребенком паника была, женщина говорила: «не трогайте нас, пожалуйста», - рассказали очевидцы.
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«Только он подошел, сразу же мы с ребятами подошли, отобрали у него мачете и вызвали наряд полиции. Мужчина был не в трезвом состоянии. Конечно, немного присутствует страх, все равно, мало ли повернется, мало ли замахнется, что-нибудь сделает. Тоже же не просто в магазин сходить, как говорится», — рассказал парень, забравший у мужчины мачете.
Полицейские задержали мужчину с мачете и провели с ним беседу. После этого в отношении дебошира составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит или штраф или 15 суток административного ареста.
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А с ружьём выйдет - крупное хулиганство?
В США, увидев неадеквата с оружием, для начала пристрелили бы, а потом разбирались, кто и почему.
Сейчас после резонанса и взятие на контроль со стороны того, кого надо - снова заноют, что их неправильно поняли и что статью и меры они потом, конечно же!, будут усиливать)))
а в реале было - сидели хохотали как лошади и пили пиво, в это время дети носились по двору с дикими криками "типо играли". вот мужика и выбесило.тем более вечер уже.
расторопности местного ОВД. бывают что наплевательски относятся к таким "мелочам". но давайте с начала начнём. это как надо себя вести что бы достать деда интеллигента.делайте выводы. и не только о мечете думайте.
Это бухое быдло с саблей интеллигент?
Ну-ну
Свинья синяя
Можно написать "... бухой, пожилой мужчина с мачете нападал на прохожих..." и будет одно восприятие.
"...учитель английского накинулся на женщин и детей..." и уже другое.
Уже новость стала выделяться из информ-потока.