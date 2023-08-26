«Домушники» засняли как вскрывают похищенный сейф с $25 тысячами

Следователи установили, что двое приятелей (42 и 40 лет) узнали о том, что у одного из жителей Климович в квартире хранится сейф с большой суммой денег.
Когда хозяева уехали на несколько дней, мужчины решили действовать. Один из них проник в квартиру через балкон, а после впустил своего подельника. Мужчины нашли сейф и вынесли его из квартиры.
Выехав за город, на берегу местного водоема они стали вскрывать сейф с помощью столярных инструментов: пока один из них разбирался с замком, второй снимал происходящее на свой мобильный телефон.
Фигурантам предъявлено обвинение по ч.4 ст.205 (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) .
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