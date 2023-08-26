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«Домушники» засняли как вскрывают похищенный сейф с $25 тысячами

«Домушники» засняли как вскрывают похищенный сейф с $25 тысячами

Автор:
26 августа 2023 11:29
Сообщество : Криминал
Метки: Домушники   взлом   воры   деньги   кража   сейф   улика   
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Следователи установили, что двое приятелей (42 и 40 лет) узнали о том, что у одного из жителей Климович в квартире хранится сейф с большой суммой денег.


Когда хозяева уехали на несколько дней, мужчины решили действовать. Один из них проник в квартиру через балкон, а после впустил своего подельника. Мужчины нашли сейф и вынесли его из квартиры.

Выехав за город, на берегу местного водоема они стали вскрывать сейф с помощью столярных инструментов: пока один из них разбирался с замком, второй снимал происходящее на свой мобильный телефон.


Фигурантам предъявлено обвинение по ч.4 ст.205 (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) .

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Метки: Домушники   взлом   воры   деньги   кража   сейф   улика   
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4  комментария
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22k
Слепой Пью Полчаса назад
Хреновый оператор - лица не смог заснять!
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сеньор Леонсио 10 минут назад
Теперь ждём слова от взломщиков мохнатых сейфов!
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34k
АнтонПолднев 24 минуты назад
Оперативная работа выходит на принципиально другой уровень. Если раньше мало было поймать преступника, нужно было ещё собрать улики, доказательную базу и ещё куча заморочек. Сейчас граждане бандиты всё делают сами. Даже с видеофиксацией.
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5k
Babangdida Полчаса назад
Проплаченная антирекламма на AIKO?
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