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Крупнейшее ограбление в истории: как из бостонского музея похитили шедевры на $500 млн

Крупнейшее ограбление в истории: как из бостонского музея похитили шедевры на $500 млн

Автор:
10 марта 2023 09:12
Сообщество : Криминал
Метки: воры   картина   кража   музей   факты   фото   художники   
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30 лет назад в музее Гарднер в Бостоне произошла одна из самых крупных краж в современной истории искусств. Грабители украли картины на общую сумму в $500 млн. Владельцы музея назначили вознаграждение в $10 млн, но ни одного шедевра так и не нашли.

Давайте разбираться!

1. Кража произошла 17 марта 1990 года, когда весь город отмечал День Святого Патрика, а двое охранников 20 лет скучали, обходя залы музея

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Грабители прикинулись полицейскими и спокойно прошли в залы музея, объявив, что охранники арестованы. Воры извлекли из рамок полотна Рембрандта, Флинка, Вермеера и других художников. Они пробыли в музее полтора часа, с тех пор ни одно из украденных произведений так и не нашли.


2. 16 тыс. экспонатов – такое количество произведений искусства на то время числилось в музее

В завещании Изабеллы Стюарт Гарднер (основательницы музея) было сказано, что экспозиции нельзя было менять местами, продавать или дарить, а также пополнять коллекцию новыми экспонатами. Поэтому работники музея вынуждены были повесить пустые рамки на места украденных экспонатов. Таким образом концепция музея изменилась, и он стал своеобразным символом "утраченного искусства".


3. Куратор музея Гарднер Энн Хоули отвечает на вопросы жерналистов на пресс-конференции сразу после ограбления

У следствия осталось много вопросов. 

  • Как воры могли спокойно провести так много времени в музее?
  • Почему они не забрали самую ценную картину «Похищение Европы» Тициана?
  • Как пропала картина Мане? Ведь датчики движения показали, что в галерею, где они висела, грабители не входили.

4. Картина Яна Вермеера «Концерт» считается одной из самых ценных в коллекции

ФБР потратило на поиски десятилетия. В 2006 году один из агентов был максимально близок к тому, чтобы найти пропажу. Работая под прикрытием и притворяясь подпольным французским искусствоведом, он вышел на продавцов, которые предлагали ему купить украденные шедевры коллекции, однако в последний момент сделка сорвалась.


5. По одной из версий, кражу осуществили члены преступных группировок Бостона

А шедевры, возможно, по сей день находятся в США. В 2013 году личности грабителей даже удалось установить, однако к тому времени они уже были мертвы.


6. Многие частные детективы занимались поиском картин, но самые впечатляющие результаты у 73-летнего Чарли Хилла: именно ему удалось вернуть картины на сумму $100 млн

Он полагал, что грабители связаны с Ирландской республиканской армией. Во-первых, на это указывал характерный день ограбления – ирландский национальный праздник. Во-вторых, во время связывания охранника один из грабителей использовал слово «mate», что нехарактерно для американцев.


7. Кража до сих пор считается одной из крупных в мире

А каждый из когда-либо расследовавших это дело детективов придерживается разных точек зрения. Энтони Амор подозревает одного из охранников, Артур Бранд считает, что шедевры нужно искать в разных местах, а Роберт Виттман и вовсе полагает, что картины могут быть уничтожены.

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Метки: воры   картина   кража   музей   факты   фото   художники   
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