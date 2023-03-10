Крупнейшее ограбление в истории: как из бостонского музея похитили шедевры на $500 млн

ФБР потратило на поиски десятилетия. В 2006 году один из агентов был максимально близок к тому, чтобы найти пропажу. Работая под прикрытием и притворяясь подпольным французским искусствоведом, он вышел на продавцов, которые предлагали ему купить украденные шедевры коллекции, однако в последний момент сделка сорвалась.

5. По одной из версий, кражу осуществили члены преступных группировок Бостона