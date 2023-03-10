Крупнейшее ограбление в истории: как из бостонского музея похитили шедевры на $500 млн

30 лет назад в музее Гарднер в Бостоне произошла одна из самых крупных краж в современной истории искусств. Грабители украли картины на общую сумму в $500 млн. Владельцы музея назначили вознаграждение в $10 млн, но ни одного шедевра так и не нашли.
Давайте разбираться!
1. Кража произошла 17 марта 1990 года, когда весь город отмечал День Святого Патрика, а двое охранников 20 лет скучали, обходя залы музея
Грабители прикинулись полицейскими и спокойно прошли в залы музея, объявив, что охранники арестованы. Воры извлекли из рамок полотна Рембрандта, Флинка, Вермеера и других художников. Они пробыли в музее полтора часа, с тех пор ни одно из украденных произведений так и не нашли.
2. 16 тыс. экспонатов – такое количество произведений искусства на то время числилось в музее
В завещании Изабеллы Стюарт Гарднер (основательницы музея) было сказано, что экспозиции нельзя было менять местами, продавать или дарить, а также пополнять коллекцию новыми экспонатами. Поэтому работники музея вынуждены были повесить пустые рамки на места украденных экспонатов. Таким образом концепция музея изменилась, и он стал своеобразным символом "утраченного искусства".
3. Куратор музея Гарднер Энн Хоули отвечает на вопросы жерналистов на пресс-конференции сразу после ограбления
У следствия осталось много вопросов.
- Как воры могли спокойно провести так много времени в музее?
- Почему они не забрали самую ценную картину «Похищение Европы» Тициана?
- Как пропала картина Мане? Ведь датчики движения показали, что в галерею, где они висела, грабители не входили.
4. Картина Яна Вермеера «Концерт» считается одной из самых ценных в коллекции
ФБР потратило на поиски десятилетия. В 2006 году один из агентов был максимально близок к тому, чтобы найти пропажу. Работая под прикрытием и притворяясь подпольным французским искусствоведом, он вышел на продавцов, которые предлагали ему купить украденные шедевры коллекции, однако в последний момент сделка сорвалась.
5. По одной из версий, кражу осуществили члены преступных группировок Бостона
А шедевры, возможно, по сей день находятся в США. В 2013 году личности грабителей даже удалось установить, однако к тому времени они уже были мертвы.
6. Многие частные детективы занимались поиском картин, но самые впечатляющие результаты у 73-летнего Чарли Хилла: именно ему удалось вернуть картины на сумму $100 млн
Он полагал, что грабители связаны с Ирландской республиканской армией. Во-первых, на это указывал характерный день ограбления – ирландский национальный праздник. Во-вторых, во время связывания охранника один из грабителей использовал слово «mate», что нехарактерно для американцев.
7. Кража до сих пор считается одной из крупных в мире
А каждый из когда-либо расследовавших это дело детективов придерживается разных точек зрения. Энтони Амор подозревает одного из охранников, Артур Бранд считает, что шедевры нужно искать в разных местах, а Роберт Виттман и вовсе полагает, что картины могут быть уничтожены.
Источник:
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