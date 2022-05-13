Воры похитили из зоомагазина щенка французского бульдога

Двое злоумышленников пришли в зоомагазин в Данвуди (Джорджия, США) вовсе не для того, чтобы делать покупки.
Незнакомцы, попавшие в объектив камеры видеонаблюдения, с интересом рассматривали щенков в витринах, а после вошли в магазин и удалились оттуда, похитив щенка французского бульдога. Полицейским стало известно, что новые «хозяева» юной собаки, получившие её столь нечестным путём, скрылись на серебристо-серой машине «Tesla Model X».
Воров разыскивают, плюс полиция надеется на помощь общественности, назначив награду за помощь властям в размере 5000 долларов. Да и сам похищенный щенок стоит недёшево — породистый малыш оценивался в 10000 долларов.
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АНТИФИШКИ
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