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Воры похитили из зоомагазина щенка французского бульдога

Воры похитили из зоомагазина щенка французского бульдога

Автор:
13 мая 2022 10:15
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воры   животные   кража   криминал   собака   фото   французский бульдог   
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Двое злоумышленников пришли в зоомагазин в Данвуди (Джорджия, США) вовсе не для того, чтобы делать покупки.

Незнакомцы, попавшие в объектив камеры видеонаблюдения, с интересом рассматривали щенков в витринах, а после вошли в магазин и удалились оттуда, похитив щенка французского бульдога. Полицейским стало известно, что новые «хозяева» юной собаки, получившие её столь нечестным путём, скрылись на серебристо-серой машине «Tesla Model X».



Воров разыскивают, плюс полиция надеется на помощь общественности, назначив награду за помощь властям в размере 5000 долларов. Да и сам похищенный щенок стоит недёшево — породистый малыш оценивался в 10000 долларов.


Источник:

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Метки: видео   воры   животные   кража   криминал   собака   фото   французский бульдог   
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1  комментарий
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Fara Zolkin 2 минуты назад
И как всегда "загорелые"...щенка жалко.
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