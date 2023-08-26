Мужчина собрал в гараже робота и пошёл пить с ним пиво

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Британец купил 3D-принтер и решил создать копию робота из фильма «Короткое замыкание». Он потратил шесть лет и 20 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей) на создание андроида.
Робот может танцевать и говорить. Его вес составляет 200 килограммов, а рост — 1,8 метра. Мужчина часто берёт с собой нового друга на различные мероприятия. А иногда даже ходит с ним в бар, пропуская стаканчик пенного.
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