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Мужчина собрал в гараже робота и пошёл пить с ним пиво

Мужчина собрал в гараже робота и пошёл пить с ним пиво

Автор:
26 августа 2023 09:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   гараж   забавно   круто   мужчина   пиво   робот   
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Британец купил 3D-принтер и решил создать копию робота из фильма «Короткое замыкание». Он потратил шесть лет и 20 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей) на создание андроида.

Робот может танцевать и говорить. Его вес составляет 200 килограммов, а рост — 1,8 метра. Мужчина часто берёт с собой нового друга на различные мероприятия. А иногда даже ходит с ним в бар, пропуская стаканчик пенного.

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Метки: Видео   гараж   забавно   круто   мужчина   пиво   робот   
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Максим Т. Час назад
Джонни 5))
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doker Час назад
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