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Трое уфимцев не смогли сломать сейф, поэтому украли муляжи техники

Трое уфимцев не смогли сломать сейф, поэтому украли муляжи техники

Автор:
25 августа 2023 10:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Уфа   воры   кража   муляжи техники   неудача   сейф   
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Пацаны разбили стеклянную дверь магазина на 50 лет СССР и сразу кинулись к заветному. Один быстро открыл окно, двое пытались забрать сейф. Он оказался сильнее и прочно стоял на своём.

Ребята быстро забили на эту идею, побили стёкла, взяли с собой пустые коробки с полок и сбежали. Их ищет полиция — будет вручать приз.

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Метки: Видео   Уфа   воры   кража   муляжи техники   неудача   сейф   
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3  комментария
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Борис Карабанов 39 минут назад
Обратите внимание, сколько сущностей витает в помещении. Надо бы обряд какой-нибудь замутить.
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578
ruslan d 40 минут назад
Лиц не видно , тяжело будет найти , если конечно сами не запалятся ...
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−9
Собака У Попа 42 минуты назад
Похоже, что конкуренты или рэкет. Всё побили и ушли.
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