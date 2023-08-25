Трое уфимцев не смогли сломать сейф, поэтому украли муляжи техники

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Пацаны разбили стеклянную дверь магазина на 50 лет СССР и сразу кинулись к заветному. Один быстро открыл окно, двое пытались забрать сейф. Он оказался сильнее и прочно стоял на своём.
Ребята быстро забили на эту идею, побили стёкла, взяли с собой пустые коробки с полок и сбежали. Их ищет полиция — будет вручать приз.
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