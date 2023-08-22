Так себе зять: в Сочи мужчина украл у тещи сейф с 17 миллионами и потратил их на развлечения

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения в доме женщины и выяснили, что к краже причастен ее зять - 33-летний житель Кемерово: он вместе с водителем такси вынес сейф из дома и уехал. Как позже выяснилось, водитель ничего не знал о краже. Якобы клиент забыл ключи от хранилища и вез в цех, чтобы вскрыть его.

Эту же байку рассказал и в мастерской. Рабочие распилили сейф, после чего мужчина забрал его содержимое и уехал.

Правоохранители установили, что в Сочи приезжий пробыл около трех дней. Потратив почти все деньги на развлечения, он уехал на такси в родной город, где его и задержали в квартире его сестры. Драгоценности изъяли и вернули владелице, а против ее зятя возбудили уголовное дело о краже. Фигурант арестован, ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.