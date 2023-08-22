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Так себе зять: в Сочи мужчина украл у тещи сейф с 17 миллионами и потратил их на развлечения

Так себе зять: в Сочи мужчина украл у тещи сейф с 17 миллионами и потратил их на развлечения

Автор:
22 августа 2023 13:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   вор   зять   кража   сейф   теща   
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33-летний житель Кемерово вместе с водителем такси вынес сейф из дома и уехал. Водитель ничего не знал о краже.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения в доме женщины и выяснили, что к краже причастен ее зять - 33-летний житель Кемерово: он вместе с водителем такси вынес сейф из дома и уехал. Как позже выяснилось, водитель ничего не знал о краже. Якобы клиент забыл ключи от хранилища и вез в цех, чтобы вскрыть его.


Эту же байку рассказал и в мастерской. Рабочие распилили сейф, после чего мужчина забрал его содержимое и уехал.


Правоохранители установили, что в Сочи приезжий пробыл около трех дней. Потратив почти все деньги на развлечения, он уехал на такси в родной город, где его и задержали в квартире его сестры. Драгоценности изъяли и вернули владелице, а против ее зятя возбудили уголовное дело о краже. Фигурант арестован, ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

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Метки: Видео   Сочи   вор   зять   кража   сейф   теща   
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11  комментариев
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557
ruslan d Час назад
17 миллионов за 3 дня ? Что же от там делал интересно ?
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Алексей 19 минут назад
Купить сейф и не закрепить его это конечно эпичный прокол.
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Juli 22 минуты назад
половину ментам со словами "скажите, что я все потратил".
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Parus59 56 минут назад
Зять любит взять!
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