Выпало: неудачная попытка кражи бутылки водки

Самая лучшая учительница, какая она?

Неудачная попытка похвастаться новым смесителем

Не стоило привязывать деньги к воздушному шару с гелием

Велосипедист вернул автомобилисту выброшенную на дорогу бутылку

Не зная броду, не суйся в воду

Парень, который не умеет обращаться с аппаратом по производству сладкой ваты