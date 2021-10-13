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Выпало: неудачная попытка кражи бутылки водки

Выпало: неудачная попытка кражи бутылки водки (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: бутылка   видео   водка   кража   неудача   прикол   
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В одном из продовольственных магазинов женщина сняла на видео покупателя, пытавшегося украсть бутылку водки. Герой видео засунул бутылку с любимым напитком к себе в штаны и решил вынести её из магазина.
Обман вскрылся на кассе. Мужчина не почувствовал, как бутылка выпала из его штанины.

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Метки: бутылка   видео   водка   кража   неудача   прикол   
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7  комментариев
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39k
dima423 Час назад
об голову ему эту бутылку разбить...я бы даже стоимость бутылки оплатил)
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2k
Frank Borman 21 минуту назад
Чувак просто экспроприирует капиталистов. Грабь награбленное, раскулачивай буржуев - как завещал дедушка Ленин.
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9k
kaboza 45 минут назад
лошарик) у меня соседка знакомая сказала пойдем по бухаем и тупо воткнула в женскую сумку два 0,5 конины и с лицом кирпичом покинула пятерочку
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