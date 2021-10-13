Выпало: неудачная попытка кражи бутылки водки

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В одном из продовольственных магазинов женщина сняла на видео покупателя, пытавшегося украсть бутылку водки. Герой видео засунул бутылку с любимым напитком к себе в штаны и решил вынести её из магазина.
Обман вскрылся на кассе. Мужчина не почувствовал, как бутылка выпала из его штанины.
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