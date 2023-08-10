Воры-неудачники стащили дверь из кладовки

1365
1
1
А чтобы их не засекли, прикрыли камеру шваброй. Все могло пройти гладко, если бы они заметили вторую камеру, которая и сняла все это безобразие.
Источник:
Ссылки по теме:
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама
хотел написать "совсем обезьяны деградировали" но всомнил, что для того что-бы деградировать спрева нужно развиться - так что не считается