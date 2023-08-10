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Воры-неудачники стащили дверь из кладовки

Воры-неудачники стащили дверь из кладовки

Автор:
10 августа 2023 12:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воры   дверь   забавно   камера   неудача   швабра   
1365
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А чтобы их не засекли, прикрыли камеру шваброй. Все могло пройти гладко, если бы они заметили вторую камеру, которая и сняла все это безобразие.

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Метки: Видео   воры   дверь   забавно   камера   неудача   швабра   
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7  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Я всегда говорил, что урки тупые!
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6k
Duckk 9 минут назад
То есть начало пути со шваброй до первой камеры - не считается?
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
и снова овцеёб черножопый !!!

хотел написать "совсем обезьяны деградировали" но всомнил, что для того что-бы деградировать спрева нужно развиться - так что не считается
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10k
Фомич 48 минут назад
С их талантом надо бы алмазы воровать с выставок, а не какие-то двери. Хотя...может это тренировка перед большим ограблением?
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63k
Александр Ломовицкий 54 минуты назад
мастурбеки чмошные .
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964
ruslan d Час назад
профессионалы
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Сгубит человечество такое количество камер....
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