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Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины

Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 13:45
Метки: браслет   видео   воровство   воры   интересно   кража   муравьи   прикол   
571
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Жительница Индии рассказала членам своей семьи о том, что у неё пропал золотой браслет. Всё семейство начало обыскивать дом и прилегающую территорию и внезапно обнаружило украшение у маленьких воров.

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Метки: браслет   видео   воровство   воры   интересно   кража   муравьи   прикол   
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11k
Serg2001 2 часа назад
Среди муравьев оказывается тоже есть свои цыгане...
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13k
Corvus Corax Минуту назад
Постанова, было уже...
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3k
Shtoppi 37 минут назад
Mara Salvatrucha (Бригада сальвадорских кочевых муравьёв): Индия. Начало.
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1k
александр 41 минуту назад
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0
марвин флинн 47 минут назад
вспомнил рассказ Геродота
«Есть и другие индийцы они живут севернее, рядом с городом Каспатиросом, и в районе Пактика... Это самое воинственное из индийских племен. Именно оно и добывает золото в одной пустыне, где водятся огромные муравьи: они больше, чем лиса, но меньше, чем собака. Несколько таких муравьев можно увидеть у персидского царя при дворе, для которого они были выловлены в этом районе. Огромные муравьи роют ходы под землей и выбрасывают на поверхность песок совершенно так же, как и наши муравьи, на которых они очень похожи внешне. Только песок этот золотоносный. Именно за ними и ходят индийцы в пустыню. По рассказам персов, так индийцы добывают большую часть своего золота, в то время как остальное идет из приисков и рудников их страны».
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2k
EzhiK 54 минуты назад
Я б муравейник разворошил.Там полюбому еще золотишко есть.
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35k
parallax 2 часа назад
У муравьёв природная тяга к золоту. У них даже в организме высокий процент этого элемента в сравнении с другими существами.
Американские индейцы, особенно Ацтеки, добывали этот металл с помощью муравьёв, разоряя муравейники в золотоносных местах.
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31k
Опаньки 2 часа назад
где можно срочно купить таких муравьев ?
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34k
dima423 2 часа назад
мне кажется постанова, сиропчиком браслет полили вот муравьи и повелись)
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25k
Седой 2 часа назад
На еду будут золотишко менять
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