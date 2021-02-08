Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины

Жительница Индии рассказала членам своей семьи о том, что у неё пропал золотой браслет. Всё семейство начало обыскивать дом и прилегающую территорию и внезапно обнаружило украшение у маленьких воров.
Вместе с родными женщина начала обыскивать дом и в один прекрасный момент кто-то из членов семьи увидел несущих браслет муравьев.
Источник:
Ссылки по теме:
- Грабитель застал врасплох репортера аргентинского телеканала
- Лимонный вор против электрического забора
- Продавец оказал радушный прием вору
- Дроид R2D2 для больших мальчиков и девочек
- Мужчина поймал и наказал вора посылок
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
«Есть и другие индийцы они живут севернее, рядом с городом Каспатиросом, и в районе Пактика... Это самое воинственное из индийских племен. Именно оно и добывает золото в одной пустыне, где водятся огромные муравьи: они больше, чем лиса, но меньше, чем собака. Несколько таких муравьев можно увидеть у персидского царя при дворе, для которого они были выловлены в этом районе. Огромные муравьи роют ходы под землей и выбрасывают на поверхность песок совершенно так же, как и наши муравьи, на которых они очень похожи внешне. Только песок этот золотоносный. Именно за ними и ходят индийцы в пустыню. По рассказам персов, так индийцы добывают большую часть своего золота, в то время как остальное идет из приисков и рудников их страны».
Американские индейцы, особенно Ацтеки, добывали этот металл с помощью муравьёв, разоряя муравейники в золотоносных местах.