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Регина Тодоренко попыталась повторить популярный тренд, но у неё ничего не получилось

Регина Тодоренко попыталась повторить популярный тренд, но у неё ничего не получилось

Автор:
24 августа 2023 13:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: trendy   Видео   Тодоренко   Юмор   интересное   провал   фото   шоу бизнес   
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Регина Тодоренко (та, которая рожала второго ребёнка на глазах у первого) в своём блоге пытается публиковать юмористические ролики. Выглядит, если честно, странно...

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко в своём блоге транслирует подписчикам "осознанное" материнство и любовь к себе. Кроме всего прочего Тодоренко пытается шутить, публикуя юмористические ролики. Одним из таких стала пародия на макияж популярной модели.

Девушка, рекламируя тинт для губ, показывает, как наносить его. Тодоренко тоже попыталась нанести тинт на губы, но получилось не так эстетично.

Судя по всему, Тодоренко просто высмеяла модель, нарисовав неаккуратные стрелки и неряшливо намазав губы. Но подписчики не поняли юмора, а обратили внимание на внешность Регины. Надо сказать, что ей всего 33 года.

Что с Региной? Почему она выглядит как Раневская в старости?

Где смеяться я так и не поняла, но внешность Регины настораживает!

Это смешно?


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Метки: trendy   Видео   Тодоренко   Юмор   интересное   провал   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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Максим Т. Час назад
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Aleksandr 15 минут назад
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Лис 18 минут назад
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Lehoia Полчаса назад
Кто это вообще? Я только свыкнулся, что теперь знаю, что такое Ивлеева, а теперь новая интервенция в мой мозг?
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63k
Александр Ломовицкий 55 минут назад
бляяяя какая она страшная
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2k
Fiverknot Час назад
Какое у*бище. Ещё и страшное.
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