Регина Тодоренко попыталась повторить популярный тренд, но у неё ничего не получилось

Регина Тодоренко (та, которая рожала второго ребёнка на глазах у первого) в своём блоге пытается публиковать юмористические ролики. Выглядит, если честно, странно...
Блогер и телеведущая Регина Тодоренко в своём блоге транслирует подписчикам "осознанное" материнство и любовь к себе. Кроме всего прочего Тодоренко пытается шутить, публикуя юмористические ролики. Одним из таких стала пародия на макияж популярной модели.
Девушка, рекламируя тинт для губ, показывает, как наносить его. Тодоренко тоже попыталась нанести тинт на губы, но получилось не так эстетично.
Источник:
Судя по всему, Тодоренко просто высмеяла модель, нарисовав неаккуратные стрелки и неряшливо намазав губы. Но подписчики не поняли юмора, а обратили внимание на внешность Регины. Надо сказать, что ей всего 33 года.
Что с Региной? Почему она выглядит как Раневская в старости?
Где смеяться я так и не поняла, но внешность Регины настораживает!
Это смешно?
Источник:
- "Сам носи свою Зару": невнимательный посетитель концерта прервал исполнение хита "На заре"
- Интересные методы: семейный психолог ударил женщину на своём семинаре
- Ольга Бузова рассказала, что планирует выступить на Каннском кинофестивале со своим клипом
- "А чё? Жим-жим?": рэпер Птаха и ведущий Андрей Норкин поспорили в прямом эфире
- "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна