Регина Тодоренко попыталась повторить популярный тренд, но у неё ничего не получилось

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко в своём блоге транслирует подписчикам "осознанное" материнство и любовь к себе. Кроме всего прочего Тодоренко пытается шутить, публикуя юмористические ролики. Одним из таких стала пародия на макияж популярной модели.

Девушка, рекламируя тинт для губ, показывает, как наносить его. Тодоренко тоже попыталась нанести тинт на губы, но получилось не так эстетично.