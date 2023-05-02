"Пашу? Пашу!": при знакомстве с рэпером Пашу возникли недопонимания

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Знаменитый рэпер Павел Курьянов выбрал себе не очень оригинальный псевдоним — Пашу. Каждый раз при знакомстве он просит называть его не Паша, а именно Пашу.
Частенько возникают недопонимания. Павел принял участие в шоу "Фактор страха" и во время знакомства с инструктором пытался назвать своё имя. В итоге получился очень забавный диалог.
Кстати, Пашу победил и выиграл 300 тысяч рублей, которые направят на благотворительность в фонд помощи детям «Чистые души».
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Метки: Юмор видео интересное пашу прозвище фото шоу бизнес
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