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"Пашу? Пашу!": при знакомстве с рэпером Пашу возникли недопонимания

"Пашу? Пашу!": при знакомстве с рэпером Пашу возникли недопонимания

Автор:
02 мая 2023 08:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   видео   интересное   пашу   прозвище   фото   шоу бизнес   
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Знаменитый рэпер Павел Курьянов выбрал себе не очень оригинальный псевдоним — Пашу. Каждый раз при знакомстве он просит называть его не Паша, а именно Пашу.

Частенько возникают недопонимания. Павел принял участие в шоу "Фактор страха" и во время знакомства с инструктором пытался назвать своё имя. В итоге получился очень забавный диалог.

Кстати, Пашу победил и выиграл 300 тысяч рублей, которые направят на благотворительность в фонд помощи детям «Чистые души».

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Метки: Юмор   видео   интересное   пашу   прозвище   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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4k
Григорий Час назад
реперасы все идарасы и клички у них такие же.
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1k
Лебовски 20 минут назад
+ еще один долбо*б
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16k
K7OO Полчаса назад
– Нет! – загремел в дверях Филипп Филиппович, – по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. (С)
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11k
Дядя Саша 39 минут назад
С каких пор он стал репером? Просто друг детства Тимура Юнусова и ген директор Black Star, в миру Павел Курьянов...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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