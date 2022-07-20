"Иногда буду рычать как тигр": Регину Тодоренко, родившую на глазах 3-хлетнего ребенка, осудили даже поклонники

Едва Регина обмолвилась о подробностях своих вторых родов, как тут же получила ответную реакцию. Мягко говоря, телеведущую не поняли. Уж если взрослые мужчины падают в обморок при виде родовых мук, что будет с психикой ребенка?

«Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать, как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар», — поясняет Тодоренко процесс подготовки старшего сына к тому, что будет происходить с его мамой. Она объяснила, что давно нарисовала в своем воображении картину, как младший ребенок появляется на свет и сразу видит всех своих близких: папу, маму и брата.