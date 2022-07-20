"Иногда буду рычать как тигр": Регину Тодоренко, родившую на глазах 3-хлетнего ребенка, осудили даже поклонники

Экс-ведущая "Орла и Решки" родила второго ребенка. Событие радостное, вот только сам процесс проходил с участием первого сынишки Тодоренко. 3-хлетний малыш находился рядом, пока его мама тужилась и производила на свет второго отпрыска.
Едва Регина обмолвилась о подробностях своих вторых родов, как тут же получила ответную реакцию. Мягко говоря, телеведущую не поняли. Уж если взрослые мужчины падают в обморок при виде родовых мук, что будет с психикой ребенка?
«Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать, как тигр, а порой мычать, как корова, а еще буду надуваться и сдуваться, как огромный шар», — поясняет Тодоренко процесс подготовки старшего сына к тому, что будет происходить с его мамой. Она объяснила, что давно нарисовала в своем воображении картину, как младший ребенок появляется на свет и сразу видит всех своих близких: папу, маму и брата.
От роддома Тодоренко отказалась, решив рожать дома в воде. По ходу дела Регина консультировалась со своей "духовной акушеркой" - причем, онлайн.
У пары родился сын, которого назвали Мирослав.
После того, как Тодоренко поделилась подробностями своих родов, она получила порцию заслуженного хейта.
Впрочем, хорошо хоть сами роды не шли в прямом эфире в виде стрима. От селебрити ведь ожидать можно чего угодно. А как скажется увиденное на психике мальчика, покажет время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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вот типа ребенку 3 года и брать разрушать его детский мир?
дети должны все узнавать в свое время
а то так можно сразу вывалить на ребенка весь ушат информации типа
Сынок, во-првых деда мороза нет
во-вторых тебя не нашли в капусте и не принес аист, а ты вылез из влагалища нашей мамы причиняя ей боли, растянув некоторые части тела и она была очень стройной пока не родила тебя
в-третьих, ты скорей всего не станешь ни летчиком-испытателем, ни космонавтом и скорей всего будешь работать на унылой работе которую возненавидишь
ну и т.д. нафига? у детей должно быть детство