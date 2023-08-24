Мужчина устроил истерику из-за белки во время онлайн-конференции

Неизвестно, как белка вообще попала в офис этого человека, но ясно одно — он может брать действительно высокие ноты в своих вокальных партиях. Забавным роликом в TikTok поделилась жена грозного война (не белки). По ее словам, это не первая встреча мужчины с опасным грызуном.

«Нас преследовала белка пару дней назад», — написала женщина в разделе комментариев. Теперь понятно, почему бейсбольная бита была по близости.