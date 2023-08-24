Мужчина устроил истерику из-за белки во время онлайн-конференции

На видео попал нетипичный случай из жизни офисных работников. Мужчина профессионально и чинно вел совещание в Zoom, пока его не предупредили о присутствии белки в офисе. А дальше… шум, крики, попытка защититься от животного бейсбольной битой, перемежаемая истерическими просьбами покинуть помещение.
Неизвестно, как белка вообще попала в офис этого человека, но ясно одно — он может брать действительно высокие ноты в своих вокальных партиях. Забавным роликом в TikTok поделилась жена грозного война (не белки). По ее словам, это не первая встреча мужчины с опасным грызуном.
«Нас преследовала белка пару дней назад», — написала женщина в разделе комментариев. Теперь понятно, почему бейсбольная бита была по близости.
Источник:
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