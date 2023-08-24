FISHKINET
Сообщество Юмор 17442 поста • 3603 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Мужчина устроил истерику из-за белки во время онлайн-конференции

Мужчина устроил истерику из-за белки во время онлайн-конференции

Автор:
24 августа 2023 11:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Реакция   Юмор   белка   животные   истеричка   мужчина   
901
1
1

На видео попал нетипичный случай из жизни офисных работников. Мужчина профессионально и чинно вел совещание в Zoom, пока его не предупредили о присутствии белки в офисе. А дальше… шум, крики, попытка защититься от животного бейсбольной битой, перемежаемая истерическими просьбами покинуть помещение.

Неизвестно, как белка вообще попала в офис этого человека, но ясно одно — он может брать действительно высокие ноты в своих вокальных партиях. Забавным роликом в TikTok поделилась жена грозного война (не белки). По ее словам, это не первая встреча мужчины с опасным грызуном.


«Нас преследовала белка пару дней назад», — написала женщина в разделе комментариев. Теперь понятно, почему бейсбольная бита была по близости.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Реакция   Юмор   белка   животные   истеричка   мужчина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 56 минут назад
Начало конфликта не показано. Трудно сказать, кто виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Copycat 8 минут назад
Жесть он белок боится, аж визхжит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Игорь 50 минут назад
а чего всего лишь бита? Надо было дробовик приготовить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
Илья Час назад
Он её как ждал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
525
Человек Разумный Час назад
Фига себе он ультразвук выдает, где версия ролика от белки ? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795516



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны
Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#Автовсячина#ДТП#подборка#США#люди#улыбнуло#дети
#Юмор#машина#Прикол#история#знаменитости#забавно#факты#мигрант#Спорт#картинки
#автомобили#интересное#интересно#аварии#авто аварии#позитив#шоу бизнес#Приколы#Россия#криминал
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Спасите: реакция кота на хозяина, пытающегося прогнать грызуна Спасите: реакция кота на хозяина, пытающегося прогнать грызуна Кот напугал своего нервного сородича Кот напугал своего нервного сородича Офисного работника посетила белочка Офисного работника посетила белочка Пойман на месте преступления Пойман на месте преступления Как разные породы собак реагируют на стрижку когтей Как разные породы собак реагируют на стрижку когтей

На что жалуетесь?

Вернуться