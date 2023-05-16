Как разные породы собак реагируют на стрижку когтей

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Сотрудница салона красоты для животных попыталась изобразить поведение разных пород собак во время стрижки когтей.
Развлекаются на работе как могут
Поведение разных пород собак во время стрижке когтей у грумера и ветеринара.
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