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Как разные породы собак реагируют на стрижку когтей

Как разные породы собак реагируют на стрижку когтей

Автор:
16 мая 2023 13:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   когти   собака   
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Сотрудница салона красоты для животных попыталась изобразить поведение разных пород собак во время стрижки когтей.

Развлекаются на работе как могут

Поведение разных пород собак во время стрижке когтей у грумера и ветеринара⁠⁠.

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   когти   собака   
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32k
АнтонПолднев Полчаса назад
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Горожанин 9 минут назад
Собаки берут пример с людей. Очередное доказательство данного факта.
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10k
Бритва 14 минут назад
моя собачка хорошо запомнила, где лежит когдерезка, и как только я протягиваю в это место руку, прячется в самом дальнем углу квартиры.
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