Охрана саммита БРИКС по ошибке скрутила помощника Си Цзиньпина

Похоже, чиновника приняли за настырного фаната китайского лидера.
Курьёзный инцидент произошёл на полях саммита БРИКС в ЮАР. Председатель КНР оказался без сопровождения при входе в зал заседаний из-за службы безопасности, сотрудники которой не впустили слегка опоздавшего помощника Си Цзиньпина.
Судя по всему, помощник китайского лидера "проспал" выход начальника и попытался его догнать. Однако побежать за Си Цзиньпином было не самой удачной затеей. Чиновник вызвал подозрение у охранников и те сработали по инструкции — блокировали в дверях и не впустили внутрь.
В опубликованном ролике видно, как опоздавший чиновник отчаянно хватается за косяк и пытается протиснуться вслед за председателем КНР. Однако охранник сумел его оттеснить и закрыть перед его носом дверь. В какой-то момент Си Цзиньпин услышал за своей спиной звуки борьбы и обернулся, но дверь к этому моменту уже закрылась.
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Стартовавший вчера саммит БРИКС в Йоханнесбурге продлится до 24 августа. На мероприятии присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров. Ранее Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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Кстати, а что там за история с его голосом на видеозаписи речи, показанной публике на саммите?
самому стало интересно!
Такой же прикол и с Европой, и с Латинской Америкой. Кто живет рядом и кому примелькались - начинают легко различать венесуэлку от колумбийки, например, а кто на новенького - тому все сплошь одинаковые ))
Такие вот странности восприятия.