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Охрана саммита БРИКС по ошибке скрутила помощника Си Цзиньпина

Охрана саммита БРИКС по ошибке скрутила помощника Си Цзиньпина

Автор:
23 августа 2023 18:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Си Цзиньпин   ЮАР   курьёз   опоздание   охрана   помощник   саммит брикс   
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Похоже, чиновника приняли за настырного фаната китайского лидера.

Курьёзный инцидент произошёл на полях саммита БРИКС в ЮАР. Председатель КНР оказался без сопровождения при входе в зал заседаний из-за службы безопасности, сотрудники которой не впустили слегка опоздавшего помощника Си Цзиньпина.


Судя по всему, помощник китайского лидера "проспал" выход начальника и попытался его догнать. Однако побежать за Си Цзиньпином было не самой удачной затеей. Чиновник вызвал подозрение у охранников и те сработали по инструкции — блокировали в дверях и не впустили внутрь.


В опубликованном ролике видно, как опоздавший чиновник отчаянно хватается за косяк и пытается протиснуться вслед за председателем КНР. Однако охранник сумел его оттеснить и закрыть перед его носом дверь. В какой-то момент Си Цзиньпин услышал за своей спиной звуки борьбы и обернулся, но дверь к этому моменту уже закрылась.

Стартовавший вчера саммит БРИКС в Йоханнесбурге продлится до 24 августа. На мероприятии присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров. Ранее Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

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Метки: Видео   Си Цзиньпин   ЮАР   курьёз   опоздание   охрана   помощник   саммит брикс   
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10  комментариев
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5k
Fishki_surfer Час назад
Хорошо, что Путин туда не поехал.

Кстати, а что там за история с его голосом на видеозаписи речи, показанной публике на саммите?
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10k
Бритва 3 секунды назад
россияне имеют одну шутку на всех
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0
устал я от вас 41 минуту назад
повезло что самого Си не скрутили. Они же все на одно лицо..
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10k
Сол Гудман 56 минут назад
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12k
Просто Царь Час назад
Это лишь доказательство, что все китайцы имеют одну морду лица на всех.
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304
Pasha Panfilov Просто Царь 59 секунд назад
Это как примелькается. Соотечественники, надолго уезжавшие в Китай, рассказывали, что, когда возвращались - им все русские казались на одно лицо.

Такой же прикол и с Европой, и с Латинской Америкой. Кто живет рядом и кому примелькались - начинают легко различать венесуэлку от колумбийки, например, а кто на новенького - тому все сплошь одинаковые ))

Такие вот странности восприятия.
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3k
Артур Котовой 2 часа назад
Бывает. Лучше так, чем как в Японии подходят и в упор стреляют в премьера
Ссылка vk.com
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