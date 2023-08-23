Охрана саммита БРИКС по ошибке скрутила помощника Си Цзиньпина

Курьёзный инцидент произошёл на полях саммита БРИКС в ЮАР. Председатель КНР оказался без сопровождения при входе в зал заседаний из-за службы безопасности, сотрудники которой не впустили слегка опоздавшего помощника Си Цзиньпина.

Судя по всему, помощник китайского лидера "проспал" выход начальника и попытался его догнать. Однако побежать за Си Цзиньпином было не самой удачной затеей. Чиновник вызвал подозрение у охранников и те сработали по инструкции — блокировали в дверях и не впустили внутрь.

В опубликованном ролике видно, как опоздавший чиновник отчаянно хватается за косяк и пытается протиснуться вслед за председателем КНР. Однако охранник сумел его оттеснить и закрыть перед его носом дверь. В какой-то момент Си Цзиньпин услышал за своей спиной звуки борьбы и обернулся, но дверь к этому моменту уже закрылась.