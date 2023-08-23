В Набережных Челнах мигрант напал на школьницу

3102
1
1
Днём на глазах у прохожих мужчина преследовал девочку и зашёл вслед за ней в подъезд жилого дома, где стал приставать. Школьница закричала, прося о помощи, и преступник убежал.
Известно, что он хотел уехать в Узбекистан, но полиция поймала его и теперь он проходит по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера.
Источник:
Ссылки по теме:
- У юного любителя аттракционов сдали нервы
- Подростки напали на женщину-таксиста и угнали ее автомобиль
- Мужчина напал на продавца алкомаркета и похитил 7 тысяч рублей из кассы
- Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину
- Скоротечная карьера грабителя
Новости партнёров
реклама
2. Заставить публично каяться на коленях.
3. Выселить из страны его, его семью, его детей, его друзей и всех, с кем он общался. И всем этим диаспора сообщить. За каждый поступок отвечают остальные. Задолбали.
о
Достаточно проблем ? Если что можно еще набросать ...
Хотя ... в подавляющем большинстве случаев эти люди вполне себе приятны , адекватны и благонадежны .
Вот такой вот парадокс ...
уроды, б*ять, ломают психику детям и ржут.