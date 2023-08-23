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В Набережных Челнах мигрант напал на школьницу

В Набережных Челнах мигрант напал на школьницу

Автор:
23 августа 2023 10:23
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в Набережных Челнах   криминал   мигрант   насилие   подросток   узбек   
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Днём на глазах у прохожих мужчина преследовал девочку и зашёл вслед за ней в подъезд жилого дома, где стал приставать. Школьница закричала, прося о помощи, и преступник убежал.

Известно, что он хотел уехать в Узбекистан, но полиция поймала его и теперь он проходит по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера.

Источник:

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Метки: Видео   в Набережных Челнах   криминал   мигрант   насилие   подросток   узбек   
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39  комментариев
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55k
dima423 Час назад
Чето у мигранта совсем вкуса нет...
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108
babai65 11 минут назад
Сами виноваты пустили осло...в в страну полную беззакония вот и получайте.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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7k
tamin 48 минут назад
1. Наложить штраф
2. Заставить публично каяться на коленях.
3. Выселить из страны его, его семью, его детей, его друзей и всех, с кем он общался. И всем этим диаспора сообщить. За каждый поступок отвечают остальные. Задолбали.
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92k
sapér Vodička 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Павел 59 минут назад
Да это он ещё дешего отделался, эта "девочка" могла и уе #ть придурка
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2k
SmartCat101 Час назад
овцеёбы никогда не танут людьми сколько на них штаны не надевай !
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8k
Puans-on Час назад
А где он напал?
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117
Андрей Граф Час назад
сколь терпеть можно этих вонючих чурок, пора их закапывать
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Последнее время эти животные начали раздражать очень сильно. Не знаю как у других, но в Долгопрудном еще пару лет назад их было не так много, а сейчас облачаться в ковры и ходят с 3-4 детьми. Это писссдец. Второй фронт в России это мигранты
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16k
Shtoppi Час назад
оскопить этого выродка и бросить подыхать в канаву с дерьмом.
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6k
мемфрид Час назад
Что у них в голове....
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6k
livaneth Час назад
Судя по фильму это бородач чудом вырвался.
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10k
insaider 2 часа назад
Кастрировать , и на родину!
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10k
Vacony 2 часа назад
"девушка девушка, повернись дам рубль ... Вай вай.. отвернись, дам пять..."...
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821
Шурман 2 часа назад
Это как нужно оголодать что на такое встало ?:))))))) когда я это увидел стал импотентом , может это транс какой то ?:)
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195
Илья 2 часа назад
Крупный ребёнок
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4k
Lexx 2 часа назад
Ни хрена себе, "девочка".
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а че морду опять замазали
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