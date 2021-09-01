Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину

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В украинском городе Ровно 42-летняя женщина отвела ребенка в садик, а на обратном пути получила несколько ножевых ранений. Идущий ей навстречу 15-летний подросток дождался, когда женщина пройдет мимо и напал на нее с ножом со спины.
Инцидент произошел 31 июля. Один из очевидцев произошедшего позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Полицейские вместе с медиками оперативно прибыли на место и обнаружили женщину на земле. Пострадавшая была госпитализирована с непроникающими колото-резанными ранениями.
Благодаря помощи свиделей стражи правопорядка оперативно установили личность виновника и нашли его вместе с братом-близнецом дома по месту проживания. Подростки воспитывались в полноценной и вполне благополучной семье. Родители даже не догадывались о намерениях одного из сыновей.
В полиции не исключают, что подросток мог сделать это насмотревшись фильмов со сценами насилия. По мнению одного из полицейских, мальчик мог захотеть увидеть, как после ножевых ранений ведет себя человек.
Благодаря помощи свиделей стражи правопорядка оперативно установили личность виновника и нашли его вместе с братом-близнецом дома по месту проживания. Подростки воспитывались в полноценной и вполне благополучной семье. Родители даже не догадывались о намерениях одного из сыновей.
В полиции не исключают, что подросток мог сделать это насмотревшись фильмов со сценами насилия. По мнению одного из полицейских, мальчик мог захотеть увидеть, как после ножевых ранений ведет себя человек.
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Жаль, что забываем хорошую практику. ( о всех мерах, это включая смертную казнь и ответственность как у взрослых)
Проникающее ранение это травма, которая возникает, когда какой-либо объект прокалывает кожу и проникает в ткани тела, создавая открытую рану. При закрытой или непроникающей травме может быть воздействие, но при этом кожа не обязательно повреждена.
Пластиковым ножом чтоли?
Но, ещё больше меня беспокоит, что даже в статье идёт речь, что во всём виноваты фильмы и компьютерные игры с жестокостью.
Нет, виноваты родители, которые ни черта не следят и не занимаются воспитанием своих чад. Не интересуются, что на уме у их детей, чем они увлекаются,ч то смотрят, с кем дружат, и я даже уверен, что шибко и не наказывают за шалости.. раз для этих петухов, пырнуть ножом человека - как сигаретку закурить.
Раз родители не могут воспитать своих уродов, пускай этим займётся исправительная система. Она "исправительная" не потому что им будут читать добрые книжки, рассказывать "что такое хорошо, а что такое плохо", а потому что окунувшись в ту реальность, они до дрожи в коленях будут бояться туда вернуться, и будут понимать, что за содеянное зло, им придётся расплачиваться заточением в неволе, где тебя за плохое слово, неправильный взгляд, мерзкий поступок - будут бить палкой по горбу, лишать сна, отдыха, свиданок и передач. Причём как надзиратели, так и сокамерники. Лишь страх перед неминуемым наказанием за содеянное - является лучшим сдерживающим фактором для такого биомусора.
На зоне не будет авторитета, за нападение с ножом на женщину. Это ведь могла быть чья то мама, сестра, девушка.. Это не одно и тоже, если ты дерзкий пацанчик, и решил поднять бабок и напал на токаря, чтоб забрать у него кошелёк с деньгами. В одном случае ты трусливый шакал, который кидается на заведомо слабого с оружием, во втором случае - ну ты такой же бандит как и другие. В общем, за такие дела на зоне - не то чтоб спросят, но и почёта не будет никакого, скорее презрительное отношение и особо пристальный взгляд, где за любой поступок, который другому бы спустили, тебя определят под нары.. Просто будут искать повод, чтоб этих ребят опустить.
Даже у тамошней падали и мразей, есть своеобразный кодекс "чести" и понятия, в разрез с которыми - этим двоим жить будет не сладко.
* За все колонии не скажу, контингент и начальство везде разное. Но с большего что я слышал - к людям кто промышляет нападением на женщин, относятся с очень большим предубеждением, а то и с открытым презрением.
Два Кирилл Кириллыча, два дебил дебилыча....
Ну и их кумиром Чикатило станет, который кстати тоже из Украины
У меня предположение, что они хотели подзаработать и приняли своего рода пари или задание, типа "За N денег пырнуть человека".
Я бы еще поискал оператора неподалеку и проверил компьютеры у обоих. В даркнете всякое есть
«Если Бога нет, то все позволено»!!!
…уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено…
"Бригада" и т.п. воспитала поколение гопоты из половины молодежи тех лет, боевики с кучей убийств до сих пор воспитывают детей со скажем так "сниженной планкой допустимой жестокости" и нивелировать это можно только родительским воспитанием. но родителям частенько насрать на воспитание, в итоге из нового поколения вырастает то, что мы заслуживаем.
не надо думать, что если на тебя фильмы и игры не повлияли (вроде бы тебе так кажется), то они не влияют на других. особенно на детей, которые, глядя на героев фильмов и игр, не относятся к их поступкам критически, не фильтруют хорошее от плохого.