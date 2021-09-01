Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину

Инцидент произошел 31 июля. Один из очевидцев произошедшего позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Полицейские вместе с медиками оперативно прибыли на место и обнаружили женщину на земле. Пострадавшая была госпитализирована с непроникающими колото-резанными ранениями.



Благодаря помощи свиделей стражи правопорядка оперативно установили личность виновника и нашли его вместе с братом-близнецом дома по месту проживания. Подростки воспитывались в полноценной и вполне благополучной семье. Родители даже не догадывались о намерениях одного из сыновей.



В полиции не исключают, что подросток мог сделать это насмотревшись фильмов со сценами насилия. По мнению одного из полицейских, мальчик мог захотеть увидеть, как после ножевых ранений ведет себя человек.