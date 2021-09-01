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Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину

Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 12:19
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   видео   криминал   нападение   нож   подросток   
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В украинском городе Ровно 42-летняя женщина отвела ребенка в садик, а на обратном пути получила несколько ножевых ранений. Идущий ей навстречу 15-летний подросток дождался, когда женщина пройдет мимо и напал на нее с ножом со спины.
Инцидент произошел 31 июля. Один из очевидцев произошедшего позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Полицейские вместе с медиками оперативно прибыли на место и обнаружили женщину на земле. Пострадавшая была госпитализирована с непроникающими колото-резанными ранениями.

Благодаря помощи свиделей стражи правопорядка оперативно установили личность виновника и нашли его вместе с братом-близнецом дома по месту проживания. Подростки воспитывались в полноценной и вполне благополучной семье. Родители даже не догадывались о намерениях одного из сыновей.

В полиции не исключают, что подросток мог сделать это насмотревшись фильмов со сценами насилия. По мнению одного из полицейских, мальчик мог захотеть увидеть, как после ножевых ранений ведет себя человек.

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Метки: Украина   видео   криминал   нападение   нож   подросток   
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38k
dima423 2 часа назад
"По мнению одного из полицейских, мальчик мог захотеть увидеть, как после ножевых ранений ведет себя человек." (с) - ну попросил бы чтобы брат пырнул его ножом и увидел бы...
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1k
Slim OFF 3 минуты назад
заодно научится , как в тюрьме должен вести себя пИтушок!
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3k
Максим 6 минут назад
«12. Несовершеннолетние, достигшие двенадцатилетнего возраста, уличённые в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или попытке к убийству, привлекаются к уголовному суду с применением всех мер наказания». Постановление СНК СССР, ЦИК СССР от 7 апреля 1935 года № 3/598 «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних»

Жаль, что забываем хорошую практику. ( о всех мерах, это включая смертную казнь и ответственность как у взрослых)
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6k
maxim1357 20 минут назад
ключевое слово - украинском
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2k
salim777 23 минуты назад
Я - дебил, и брат - дебил. Два Дебил Дебилыча. Близнецы - дураки. Оделись в одинаковую одежду и пошли прохожих ножом тыкать. Их бы и ребенок вычислил. Хотя, порадуемся что искать долго не пришлось.
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65k
Максим Полчаса назад
Дайте ему почувствовать как ведет себя человек с дубиналом в очке. Хотя.. учитывая что дело в 404.. СРочно в Азов записать.
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11k
Artem Полчаса назад
"Ножом"
Проникающее ранение это травма, которая возникает, когда какой-либо объект прокалывает кожу и проникает в ткани тела, создавая открытую рану. При закрытой или непроникающей травме может быть воздействие, но при этом кожа не обязательно повреждена.

Пластиковым ножом чтоли?
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35k
Example 6.2.6 Полчаса назад
За такое сразу сажать надо, потому что если в самой жёсткой форме не пресечь такие забавы, то в следующий раз им "интересно будет посмотреть" как захлёбывается собственной кровью человек с перерезанным горлом. А пока у них только проба пера прошла, и если сейчас спустить на тормозах - дальше будет только хуже. А вот посидев пару лет в колонии, и поняв что за такие поступки - наказание крайне суровое, ещё есть шанс, что из них получатся адекватные (ну с допущениями), члены социума. Которым путём набутыливания объяснят что так делать нехорошо.
Но, ещё больше меня беспокоит, что даже в статье идёт речь, что во всём виноваты фильмы и компьютерные игры с жестокостью.
Нет, виноваты родители, которые ни черта не следят и не занимаются воспитанием своих чад. Не интересуются, что на уме у их детей, чем они увлекаются,ч то смотрят, с кем дружат, и я даже уверен, что шибко и не наказывают за шалости.. раз для этих петухов, пырнуть ножом человека - как сигаретку закурить.
Раз родители не могут воспитать своих уродов, пускай этим займётся исправительная система. Она "исправительная" не потому что им будут читать добрые книжки, рассказывать "что такое хорошо, а что такое плохо", а потому что окунувшись в ту реальность, они до дрожи в коленях будут бояться туда вернуться, и будут понимать, что за содеянное зло, им придётся расплачиваться заточением в неволе, где тебя за плохое слово, неправильный взгляд, мерзкий поступок - будут бить палкой по горбу, лишать сна, отдыха, свиданок и передач. Причём как надзиратели, так и сокамерники. Лишь страх перед неминуемым наказанием за содеянное - является лучшим сдерживающим фактором для такого биомусора.
На зоне не будет авторитета, за нападение с ножом на женщину. Это ведь могла быть чья то мама, сестра, девушка.. Это не одно и тоже, если ты дерзкий пацанчик, и решил поднять бабок и напал на токаря, чтоб забрать у него кошелёк с деньгами. В одном случае ты трусливый шакал, который кидается на заведомо слабого с оружием, во втором случае - ну ты такой же бандит как и другие. В общем, за такие дела на зоне - не то чтоб спросят, но и почёта не будет никакого, скорее презрительное отношение и особо пристальный взгляд, где за любой поступок, который другому бы спустили, тебя определят под нары.. Просто будут искать повод, чтоб этих ребят опустить.
Даже у тамошней падали и мразей, есть своеобразный кодекс "чести" и понятия, в разрез с которыми - этим двоим жить будет не сладко.
* За все колонии не скажу, контингент и начальство везде разное. Но с большего что я слышал - к людям кто промышляет нападением на женщин, относятся с очень большим предубеждением, а то и с открытым презрением.
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29k
ACU900 Полчаса назад
С этим миром что то не так. Уроды были всегда. Но всегда в таких преступлениях присуствовал мотив. Или с целью ограбления, или из за ревности или из за мести. А тут просто так, забавы ради пырнули ножом какие-то малолетки. И что самое ужастное из за юного возраста много им не дадут. Или вообще в "дурку" на лечение отправят а потом все равно выпустят. А потом когда откинутся в чикатил превратятся... И с этим ничего поделать нельзя...
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1k
Ratibor 38 минут назад
Двое из ларца, одинаковых с лица....
Два Кирилл Кириллыча, два дебил дебилыча....
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4k
Mike Snow 40 минут назад
за ноги и об угол таких любознательных
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3k
mtonaka 40 минут назад
Я бы хотел посмотреть, как он будет себя вести, когда ему в сраку кончит огромный негрила!
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19k
Ego sum qui sum 40 минут назад
"Инцидент произошел 31 июля" - а я подумал это как то связано с началом учебного года
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13k
Роберт Шекли 40 минут назад
Второй точно знал что будет делать первый.

У меня предположение, что они хотели подзаработать и приняли своего рода пари или задание, типа "За N денег пырнуть человека".

Я бы еще поискал оператора неподалеку и проверил компьютеры у обоих. В даркнете всякое есть
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34k
Alex 42 минуты назад
Я бы их живьем сжег
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1k
Александр 45 минут назад
Припомнилось...
«Если Бога нет, то все позволено»!!!
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4k
rutt 50 минут назад
Осень наступила, е*анько разбушевались.
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7k
КОСТЯН 57 минут назад
Они существуют!!! Ибо такие же 2 дебила))
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5k
Sergey Час назад
близнецы, еще и оделись одинаково, тупые дал...бы, сжечь нах...й
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22k
SerGProS Час назад
Биомусор сразу в печь!
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9k
ScorpionDS Час назад
Да причем тут кино или игры, это потенциальные маньяки и это ни как не может возникнуть из-за фильмов или игр. Хорошо что они вовремя попались, теперь они сядут, а после за ними будет контроль до конца их дней.
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106
RUSSfan b1r1da 55 минут назад
Как и в России...
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106
RUSSfan Полчаса назад
Эй, минусовщики! Забыли расстрел школьников в Казани? Или это не Россия?
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