"Хочу делать для наших с душой!": Моргенштерн* извинился перед россиянами и попросился назад

Ещё одно доказательство того, что российские знаменитости за рубежом никому не интересны и не нужны. Моргенштерн попытался записать коллаборацию с американским рэпером Rich The Kid, но тот нарушил условия контракта и сорвал съемки клипа. Потерпев неудачу, Моргенштерн принялся признаваться в любви россиянам и проситься назад. В интервью он заявил:

Всё, пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей с душой. […] Надеюсь, что за время эмиграции я ещё не [нецензурное слово, эквивалент "утратил"] с нашими людьми.