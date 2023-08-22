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"Хочу делать для наших с душой!": Моргенштерн* извинился перед россиянами и попросился назад

"Хочу делать для наших с душой!": Моргенштерн* извинился перед россиянами и попросился назад

Автор:
22 августа 2023 15:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Видео   Россия   америка   интересное   фото   шоу бизнес   
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Рэпер Моргенштерн* покинул Россию и отправился покорять Америку. Но у него ничего не получилось.

Ещё одно доказательство того, что российские знаменитости за рубежом никому не интересны и не нужны. Моргенштерн попытался записать коллаборацию с американским рэпером Rich The Kid, но тот нарушил условия контракта и сорвал съемки клипа. Потерпев неудачу, Моргенштерн принялся признаваться в любви россиянам и проситься назад. В интервью он заявил:

Всё, пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей с душой. […] Надеюсь, что за время эмиграции я ещё не [нецензурное слово, эквивалент "утратил"] с нашими людьми.

Судя по всему, дела совсем плохи, раз рэпер пошёл на такой шаг. Но даже если он вернётся в Россию его ждёт долгий путь, перед тем, как поклонники простят ему бегство.


* Алишер Моргенштерн внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Метки: #моргенштерн   Видео   Россия   америка   интересное   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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9k
SuperTroll 46 минут назад
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29k
Serg2001 37 секунд назад
Я "Альфа банку" то простить не могу, что они додумались сделать это говно своим "лицом"... А уж самого то и подавно. Без него в стране чище...
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2k
anatolis 2 минуты назад
Соси американский чёрный х.у.й!!!
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4k
Alex 15 минут назад
Пошел на *уй пид**ас!
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13k
кира 16 минут назад
Ой, денушки кончились... Какая печаль
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5k
Трям Полчаса назад
Не .нахуй ! Померла так померла!
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16k
Shtoppi Полчаса назад
нах_й этот петушара тут не посрался. пиндостан самое для него место для существования, а не Россия, так что добро пожаловать отсюда, ушлепок!
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10k
Бритва Полчаса назад
на него, кажется, какое-то дело заводили?
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Copycat Полчаса назад
Россияне, мой вам совет - не берите назад, вам очень повезло что вы от него избавились, подумайте надо ли вам оно обратно?
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167
Илья Полчаса назад
Пускай отсидит пяток лет в тюрьме и на свободу с чистой совестью .
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11k
Владимир Полчаса назад
Не, не, не. Нахер!
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Элитный тигр Полчаса назад
Не-не-не-не, пшлнах@й... Назвался гандоном - некуй в России делать.
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6k
Smolny Полчаса назад
С Гордоном он поговорил витиевато, но тем не менее - чужая душа потёмки. Вот лучше предоставит явные плоды покаяния в виде конкретных деяний. Лично мне его татуировки безразличны, многие портят своё тело по молодости. Важнее поступки,направленные вовне, к обществу.
Повторю: пусть представит достойные плоды покаяния для начала разговора.
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39k
Notan Blaine Полчаса назад
Считаю такие должны отрабатывать в ЛДНР добровольцами, бесплатно и исключительно за еду, на протяжении минимум 5 лет.
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4k
Григорий 37 минут назад
нахер петушару размалёванную
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20k
scorpick 38 минут назад
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208
Arts Sitnikov 40 минут назад
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B@r@bux 40 минут назад
Этот пост можно было сделать просто текстом, без этой ублюдочной рожи, которая сейчас будет неделю висеть в рекламе.
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MPEG-8 40 минут назад
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649
Олег Мещеряков 41 минуту назад
ПОШЕЛ НАХЕР!!!!!!!
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* You All 41 минуту назад
пусть дерьмо остаётся там где есть,не надо всплывать обратно
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