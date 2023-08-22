"Хочу делать для наших с душой!": Моргенштерн* извинился перед россиянами и попросился назад

Рэпер Моргенштерн* покинул Россию и отправился покорять Америку. Но у него ничего не получилось.
Ещё одно доказательство того, что российские знаменитости за рубежом никому не интересны и не нужны. Моргенштерн попытался записать коллаборацию с американским рэпером Rich The Kid, но тот нарушил условия контракта и сорвал съемки клипа. Потерпев неудачу, Моргенштерн принялся признаваться в любви россиянам и проситься назад. В интервью он заявил:
Всё, пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей с душой. […] Надеюсь, что за время эмиграции я ещё не [нецензурное слово, эквивалент "утратил"] с нашими людьми.
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Судя по всему, дела совсем плохи, раз рэпер пошёл на такой шаг. Но даже если он вернётся в Россию его ждёт долгий путь, перед тем, как поклонники простят ему бегство.
* Алишер Моргенштерн внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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Повторю: пусть представит достойные плоды покаяния для начала разговора.