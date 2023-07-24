"Смотреть противно!": Николай Басков облапал блогера Чиковани

Представители Баскова сказали, что он просто "очень любит девушек". Блогерша отметила, что не обижена на певца. Однако, подписчики, которые стали свидетелям таких приставаний, сочли их неуместными.

"Это что за престарелый извращенец!"

"Фу, смотреть на него противно! Девушке бедной деться некуда от этого придурка!"

"Он думает, что всё еще знаменит?"