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"Смотреть противно!": Николай Басков облапал блогера Чиковани

"Смотреть противно!": Николай Басков облапал блогера Чиковани

Автор:
24 июля 2023 10:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   басков   блогер   интересное   неприятно   фото   фу   шоу бизнес   
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Когда-то Николай Басков был звездой эстрады. Сейчас 46-летний певец уже редко выступает на сцене, зато звёздная болезнь никуда не делась. Басков уверен, что до сих пор знаменит и желанен, поэтому позволяет себе непристойности перед камерами.

Блогерша Виолетта Чиковани брала интервью у Николая Баскова, который посетил музыкальный фестиваль МУЗON FEST. Басков от избытка чувств схватился за попу блогерши, спев ей импровизированную песню.

Попа как орех (смеется). Для меня ты лучше всех, восхитителен твой смех. Ну, дальше я не буду это петь.

Представители Баскова сказали, что он просто "очень любит девушек". Блогерша отметила, что не обижена на певца. Однако, подписчики, которые стали свидетелям таких приставаний, сочли их неуместными.

"Это что за престарелый извращенец!"

"Фу, смотреть на него противно! Девушке бедной деться некуда от этого придурка!"

"Он думает, что всё еще знаменит?"

"Какой он неприятный!"


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Метки: Видео   басков   блогер   интересное   неприятно   фото   фу   шоу бизнес   
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36  комментариев
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909
ruslan d 2 часа назад
а 46 , это престарелый ?
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3k
Кирилл 3 минуты назад
он мне никогда не нравился, но теперь малость зауважал его
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1k
The Graff 7 минут назад
Молодец Колян! Другого отношения к этим "блоХерам" нет, и быть не может!
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22
Пафнутий 8 минут назад
Да все они там такие. Пятаки в кружку и шпилят друг дружку...
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3k
Хрюн 11 минут назад
А что?! Блогерша сочная. Чего ж не пощупать. Тем более что ничего за это не будет. (она и сама не сильно против)
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11k
Андрей Ма-С 11 минут назад
ой коленька как бы она через лет 15-20 на тебя в суд не подала за домогательства как в пиндостане нонче мода))))
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57k
Олег 15 минут назад
не киркорова-же за пипиську потрогал..... нормальный мужик. А кто это за блогерша жопастенькая я не знал и знать не хочу.
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46k
Aleksandr Полчаса назад
Виолетта Чиковани, блдь! А по паспорту небось Глафира Задрищева...
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15k
banzai7 Полчаса назад
Похоже она не особо и расстроилась. Кто от этих действий пострадал?
Чувства поклонников пострадали?
Из ничего опять сенсацию раздувают.
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723
grigorenko vladislav 41 минуту назад
Басков, конечно, тот ещё 3,14здабол, но вы уж заголовок-то проверяйте! "Басков облапал блогера Чиковани" - думал всё, спёкся Коля, грузинов лапает... или они его... и не только лапают. А тут - баба. Хотя от Коли всё можно ожидать, глядя на его 3,14дарские замашки.
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18k
Роберт Шекли 42 минуты назад
А чего такого?
Наряд соответствующий, реакция тоже
46 лет - это взрослый человек
Все улыбаются и воспринимают как шутку или шалость

Девочка таким образом пробивает себе дорогу в шоу-бизнес: хорошее тело, открытые наряды, демонстрация доступности - все как всегда, на это и расчет, что с ней засветится кто-то из верхушки. Вот попался Басков

Если сейчас оскорбится и начнет гнать на Баскова, то любой тусовке вход ей будет закрыт, а Басков все-равно отмоется, просто в следующий раз будет более сдержан
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74k
Максим 44 минуты назад
Ну блогерша была на самом деле просто счастлива судя по её, - больше не купаюсь в этой жизни! Опять же 46 лет престарелый? да в его возрасте эта блогерша престарелая)
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7k
Maximvs 44 минуты назад
Зато он не касался писи козла....
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5k
Атомный Крот 48 минут назад
Ну, положим, что популярность Коли Баскова все же на порядок выше известности некоей "блогерши Чиковани".

Так что тут, скорее, реклама дополнительная и плюсы к рейтингам у обоих.
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820
Сергей 53 минуты назад
"Фу, смотреть на него противно! Девушке бедной деться некуда от этого придурка!"
Какой бред сама такое напялила для того самого.
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2k
vijilante 53 минуты назад
Не , ну , а чё - попочка действительно славная.
Такую и "престарелому извращенцу" потрогать не грех.
Наверное.;-)
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4k
Egoritch Час назад
Я бы тоже с удовольствием её попку пощупал бы :) И она не обижена на Баскова, всё нормально. Что-то я вообще автора поста понять не могу.
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123
ДедМаздай Час назад
Противно? Не смотри!
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10k
Михаил Час назад
ё-моё, блогершу за жопу подержали... Можно подумать она пример целомудрия, не смешите.
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535
Anatolij Час назад
"бедной девушке некуда было деться???" А бедная девушка чем думала, когда в такое платье облачалась? Там же соски на улицу выглядывают. Думается, что Колясик реализовал желания почти всех мужиков на том мероприятии. Как он ещё за титьки её не пожамкал? Кремень мужик!!!
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11k
ron Час назад
Блогерша (!) Виолетта (!!) Чиковани (!!!) не должна обижаться на Баскова. Про существование последнего я хотя бы слышал, а вот про нее узнал впервые, и именно благодаря этому столь яркому событию в ее жизни! )))
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