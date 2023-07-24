"Смотреть противно!": Николай Басков облапал блогера Чиковани

Когда-то Николай Басков был звездой эстрады. Сейчас 46-летний певец уже редко выступает на сцене, зато звёздная болезнь никуда не делась. Басков уверен, что до сих пор знаменит и желанен, поэтому позволяет себе непристойности перед камерами.
Блогерша Виолетта Чиковани брала интервью у Николая Баскова, который посетил музыкальный фестиваль МУЗON FEST. Басков от избытка чувств схватился за попу блогерши, спев ей импровизированную песню.
Попа как орех (смеется). Для меня ты лучше всех, восхитителен твой смех. Ну, дальше я не буду это петь.
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Представители Баскова сказали, что он просто "очень любит девушек". Блогерша отметила, что не обижена на певца. Однако, подписчики, которые стали свидетелям таких приставаний, сочли их неуместными.
"Это что за престарелый извращенец!"
"Фу, смотреть на него противно! Девушке бедной деться некуда от этого придурка!"
"Он думает, что всё еще знаменит?"
"Какой он неприятный!"
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Чувства поклонников пострадали?
Из ничего опять сенсацию раздувают.
Наряд соответствующий, реакция тоже
46 лет - это взрослый человек
Все улыбаются и воспринимают как шутку или шалость
Девочка таким образом пробивает себе дорогу в шоу-бизнес: хорошее тело, открытые наряды, демонстрация доступности - все как всегда, на это и расчет, что с ней засветится кто-то из верхушки. Вот попался Басков
Если сейчас оскорбится и начнет гнать на Баскова, то любой тусовке вход ей будет закрыт, а Басков все-равно отмоется, просто в следующий раз будет более сдержан
Так что тут, скорее, реклама дополнительная и плюсы к рейтингам у обоих.
Какой бред сама такое напялила для того самого.
Такую и "престарелому извращенцу" потрогать не грех.
Наверное.;-)