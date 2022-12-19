FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6738 постов • 986 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Подростки забросали снежками сотрудника московской кофейни

Подростки забросали снежками сотрудника московской кофейни

Автор:
19 декабря 2022 09:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   дети   кофейня   люди   подростки   снежки   
421
1
1
В центре Москвы подростки неожиданно атаковали снежками сотрудника кофейни. Сперва в окошко в лицо сотруднику прилетел один снежок, а после залетел снаряд побольше.
Момент нападения на парня попал на видео. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   видео   дети   кофейня   люди   подростки   снежки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
769k
А.Берестенко Час назад
Студенты Принстона после игры в снежки

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
lsmipq 40 минут назад
Новость, которую мы заслужили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155485



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Челябинске задержали&nbsp; кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов
В Челябинске задержали  кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу...
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Живой подарок
Живой подарок
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Котэ – домкрат Приподымает авто силой мысли

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#история#картинки#страна#футбол#красота#креатив#природа
#люди#Юмор#в мире#кино#комментарии#новый год#дети#удивительно#Интересные
#интересно#фотографии#животные#факты#Приколы#подборка#знаменитости#Прикол
Предновогодний шопинг на Авито Предновогодний шопинг на Авито Военный устроил дочери сюрприз, неожиданно вернувшись домой Военный устроил дочери сюрприз, неожиданно вернувшись домой Попытка подставы на дороге Попытка подставы на дороге Инспектор по безопасности детских игровых площадок в США Инспектор по безопасности детских игровых площадок в США "Я при исполнении": нервный тип накинулся на дам, перегородивших дорогу во дворе "Я при исполнении": нервный тип накинулся на дам, перегородивших дорогу во дворе Подростки оскорбили сделавшего им замечание аниматора Подростки оскорбили сделавшего им замечание аниматора

На что жалуетесь?

Вернуться