Подростки забросали снежками сотрудника московской кофейни

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В центре Москвы подростки неожиданно атаковали снежками сотрудника кофейни. Сперва в окошко в лицо сотруднику прилетел один снежок, а после залетел снаряд побольше.
Момент нападения на парня попал на видео. Присутствует ненормативная лексика.
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