В Австралии сотрудница службы отлова вытащила из-под потолка двух питонов

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Жильцы дома на Солнечном побережье чуть не поседели, услышав громкие шипящие звуки на чердаке.
Каково же было их удивление, когда из службы отлова к ним приехала эта милая девушка с видео и раскурочила потолок. А потом практически голыми руками вытащила двух гигантских змей.
И вот кто осмелится сказать, что это не женская профессия)
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