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В Австралии сотрудница службы отлова вытащила из-под потолка двух питонов

В Австралии сотрудница службы отлова вытащила из-под потолка двух питонов

Автор:
19 августа 2023 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   змея   питон   сотрудница службы отлова   чердак   
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Жильцы дома на Солнечном побережье чуть не поседели, услышав громкие шипящие звуки на чердаке.

Каково же было их удивление, когда из службы отлова к ним приехала эта милая девушка с видео и раскурочила потолок. А потом практически голыми руками вытащила двух гигантских змей.


И вот кто осмелится сказать, что это не женская профессия)

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Метки: Австралия   Видео   змея   питон   сотрудница службы отлова   чердак   
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1  комментарий
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Бомбардир 6 минут назад
Это же пол.
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