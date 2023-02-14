В Малайзии два питона проломили потолок жилого дома

57-летний хозяин дом услышал странные звуки со стороны крыши и пошел проверить, что происходит. Мужчина увидел гигантский змеиный хвост и поспешил вызвать спасательную службу. Прибывшие сотрудники поймали змей и позже выпустили на волю.

В результате инцидента никто не пострадал. Позже выяснилось, что змеи весом 32 и 25 килограммов искали укромное место для спаривания.