В Малайзии два питона проломили потолок жилого дома

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Два крупных питона проникли в дом жителей Малайзии через крышу. Попытка достать змей с потолка попала на видео.
57-летний хозяин дом услышал странные звуки со стороны крыши и пошел проверить, что происходит. Мужчина увидел гигантский змеиный хвост и поспешил вызвать спасательную службу. Прибывшие сотрудники поймали змей и позже выпустили на волю.
В результате инцидента никто не пострадал. Позже выяснилось, что змеи весом 32 и 25 килограммов искали укромное место для спаривания.
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