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В Малайзии два питона проломили потолок жилого дома

В Малайзии два питона проломили потолок жилого дома

Автор:
14 февраля 2023 13:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   змея   крыша   малайзия   питон   
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Два крупных питона проникли в дом жителей Малайзии через крышу. Попытка достать змей с потолка попала на видео.

57-летний хозяин дом услышал странные звуки со стороны крыши и пошел проверить, что происходит. Мужчина увидел гигантский змеиный хвост и поспешил вызвать спасательную службу. Прибывшие сотрудники поймали змей и позже выпустили на волю.


В результате инцидента никто не пострадал. Позже выяснилось, что змеи весом 32 и 25 килограммов искали укромное место для спаривания.


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Метки: видео   животные   змея   крыша   малайзия   питон   
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1  комментарий
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Росомаха 11 минут назад
Харош слизывать с ПИКАБУ!!!
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Себастьян Перейра

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