FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11762 поста • 1300 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Ядовитая змея незаметно подкралась к мужчине

Ядовитая змея незаметно подкралась к мужчине (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 11:15
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   видео   змея   люди   повезло   
573
1
1
Ничего не подозревающий австралиец сидел за столом и занимался своими делами, когда сзади подползла одна из самых ядовитых в мире змей.
Камера наблюдения, установленная во дворе дома в Гиппсленде (штат Виктория, Австралия) запечатлела, как к мужчине незаметно подкралась тигровая змея. Несмотря на вполне мирный нрав, эта крупная австралийская змея считается одной из самых ядовитых в мире.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   в мире   видео   змея   люди   повезло   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Клёст 58 минут назад
Блин, эта Австралия, по смертоносности кажется планетой Пирр))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Voland 7 минут назад
Всегда доставляют такие определения как "одна из самых ядовитых в мире";) В мире что-то около 3,5к змей, где-то четверть из них - ядовиты, то есть где-то 800. 2/3 из ядовитых - морские (они практически все более ядовиты, чем сухопутные), остается, что ползающих по земле - 250 примерно. Если взять ТОП по ядовитости из сухопутных змей, то начало будет примерно таким: тайпан, черная мамба, гюрза, королевская кобра... Тигровая змея точно ниже. получается, что она даже в первую половину самых ядовитых не входит;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Летучий Мыш 10 минут назад
А че змея так рванула то вдруг? Запах носочков шибанул или че?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
doker 18 минут назад
Ну подкралась, ну испугалась и убежала. Всё хорошо закончилось.

А вот если бы тёща или жена подкрались, да ещё и подсмотрели бы, чего мужик там пишет - это более опасней для здоровья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil Час назад
Как удачно и непонятно для чего камера стоит именно так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Реальные истории о самых ужасных соседях Реальные истории о самых ужасных соседях Второй день рождения работника салона сотовой связи Второй день рождения работника салона сотовой связи Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика Повезло: фургон чуть не сбил женщину на велосипеде Повезло: фургон чуть не сбил женщину на велосипеде Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля Неосторожной женщине крупно повезло Неосторожной женщине крупно повезло
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

811938



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Рыба-тренога: Хтонь и скорбь на глубине 4 км. Рыба вонзается плавниками в грунт, чтобы хоть как-то выжить в морской бездне
1
27
Рыба-тренога: Хтонь и скорбь на глубине 4 км. Рыба вонзается плавниками в грунт, чтобы...
Набирающие популярность в сообществах
Кто-то потратил более 200 000 долларов на этот кастомный пикап Ford, и теперь продаёт его в три раза дешевле
1
7
Кто-то потратил более 200 000 долларов на этот кастомный пикап Ford, и теперь продаёт...
Наконец-то отреставрировали самый длинный лимузин в мире, и теперь он еще длиннее
0
10
Наконец-то отреставрировали самый длинный лимузин в мире, и теперь он еще длиннее
Реальные истории о самых ужасных соседях
Реальные истории о самых ужасных соседях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняги
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#США#ватермарк#автомобили#интересное#аварии#сарказм#авто аварии
#фото#история#подборка#факты#картинки#Приколы#дтп#комментарии#СССР#война
#люди#интересно#Россия#в мире#Украина#автомир#фотографии#новости#шоу бизнес#Спорт

На что жалуетесь?

Вернуться