Ядовитая змея незаметно подкралась к мужчине

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Ничего не подозревающий австралиец сидел за столом и занимался своими делами, когда сзади подползла одна из самых ядовитых в мире змей.
Камера наблюдения, установленная во дворе дома в Гиппсленде (штат Виктория, Австралия) запечатлела, как к мужчине незаметно подкралась тигровая змея. Несмотря на вполне мирный нрав, эта крупная австралийская змея считается одной из самых ядовитых в мире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот если бы тёща или жена подкрались, да ещё и подсмотрели бы, чего мужик там пишет - это более опасней для здоровья.