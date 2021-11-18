Поел и спрятался: ловля незваного и очень недовольного гостя

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Жителям экзотических стран нужно всегда быть готовым к неожиданным и не самым приятным гостям в своем доме. Посмотрите на ловлю недовольного хищника, который попытался спрятаться в частном доме.
Похоже, что незваный гость уже кого-то "запитонил".
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