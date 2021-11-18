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Поел и спрятался: ловля незваного и очень недовольного гостя

Поел и спрятался: ловля незваного и очень недовольного гостя (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 13:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   ловля   питон   хищник   
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Жителям экзотических стран нужно всегда быть готовым к неожиданным и не самым приятным гостям в своем доме. Посмотрите на ловлю недовольного хищника, который попытался спрятаться в частном доме.
Похоже, что незваный гость уже кого-то "запитонил".

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Метки: в мире   видео   животные   змея   ловля   питон   хищник   
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50k
SAndre 53 минуты назад
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Юрьевич 52 минуты назад
Лежал, тихо переваривал и тут какая-то обезьяна начала за хвост дёргать
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Анна Анна Час назад
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