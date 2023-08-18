"Кого она съест в следующий раз на видео — собаку, кошку?": в Госдуме призвали наказать Ивлееву, которая скормила гостье морскую свинку

Жигалова без сомнений съела эту бедную морскую свинку. Спустя несколько часов выпуск был удалён со всех платформ, а Ивлеева даже принесла свои извинения.

«Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что это было неэтично, вышло за грань и с моей стороны было очень неосмотрительно давать «ок» на такое «наказание» в своём шоу», — написала она в Telegram.

Ролик с поеданием Жигаловой морской свинки разлетелся по сети. Первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Ивлеева пропагандирует жестокое обращение с животными.

Я сегодня как раз направил председателю правительства законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными в интернете. Это как раз про это. Такие люди должны быть наказаны и не важно, она сама варила эту свинку или нет. Зачем это вытаскивать на всеобщее обозрение? Кого она съест в следующий раз на видео — собаку, кошку? — возмутился депутат.

Он выразил надежду на то, что Ивлееву привлекут к уголовной ответственности за жесткое обращение с животными.