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"Кого она съест в следующий раз на видео — собаку, кошку?": в Госдуме призвали наказать Ивлееву, которая скормила гостье морскую свинку

"Кого она съест в следующий раз на видео — собаку, кошку?": в Госдуме призвали наказать Ивлееву, которая скормила гостье морскую свинку

Автор:
18 августа 2023 14:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   ивлеева   извинения   интересное   морская свинка   фото   шоу   
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Вы думаете, нет предела дебилизму? Вы правы. Блогер Анастасия Ивлеева на своём шоу предложила гостье Алёне Жигаловой варёную морскую свинку. Жигалова без колебаний сожрала бедное животное.

В эфире своего шоу AgentShow блогер Анастасия Ивлеева пригласила в гости "журналистку" Алёну Жигалову. Ивлеева приготовила для гостьи очень странный ужин — варёную морскую свинку. Животное принёс на подносе голый мужик. Часть этого ужаса видна в анонсе выпуска.

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Жигалова без сомнений съела эту бедную морскую свинку. Спустя несколько часов выпуск был удалён со всех платформ, а Ивлеева даже принесла свои извинения.

«Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что это было неэтично, вышло за грань и с моей стороны было очень неосмотрительно давать «ок» на такое «наказание» в своём шоу», — написала она в Telegram.

Ролик с поеданием Жигаловой морской свинки разлетелся по сети. Первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Ивлеева пропагандирует жестокое обращение с животными.

Я сегодня как раз направил председателю правительства законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными в интернете. Это как раз про это. Такие люди должны быть наказаны и не важно, она сама варила эту свинку или нет. Зачем это вытаскивать на всеобщее обозрение? Кого она съест в следующий раз на видео — собаку, кошку? — возмутился депутат.

Он выразил надежду на то, что Ивлееву привлекут к уголовной ответственности за жесткое обращение с животными.

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Метки: Видео   ивлеева   извинения   интересное   морская свинка   фото   шоу   
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40  комментариев
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20k
Александр Час назад
Получается, морская свинка бедная, а если бы на её месте была курица, то она бы была счастлива?
Мясо морских свинок, которые во всем мире воспринимаются как декоративные домашние животные, традиционный продукт в Южной Америке, в Андах его употребляли задолго до прибытия испанцев. Однако в Перу, например, до последнего времени блюда из свинок подавали лишь дважды в год на Рождество и день рождения.
Хочу заметить, блогеры делают то что нравится их зрителям, не больше не меньше.
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1k
Khamul 47 секунд назад
Почему кроликов есть можно, а морских свинок нет?
Разница в чем? Тот же грызун по сути.
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1k
Миша 8 минут назад
Вы достали травоядные! ))) Моряки издавна ели морских свинок, и возили эти своеобразные консервы с собой именно как провиант. Мясо этих животных очень нежное и ароматное, не содержит жира, экологически чистое и легко усвояемое. Оно рекомендовано людям, страдающим от диабета, для восстановления после сложных операций и долгих болезней, как диетическое. В Перу и Эквадоре правительство даже разработало несколько специальных программ по популяризации мяса морских свинок среди населения. Зверьки отличаются плодовитостью, их легко прокормить, при хорошем и правильном откорме местные перуанские морские свинки в 3-4 месяца весят уже больше килограмма. С каждым годом популярность мяса морской свинки только растет - оно недорогое, вкусное и быстро готовится. К странам, где едят морских свинок, относятся Перу, США, Гватемала, Франция, Китай, Таиланд, Эквадор, Колумбия, Чили. Также мясо зверька можно встретить в ресторанах и супермаркетах Англии, Ирландии и Австралии. На своей родине, в Перу, морские свинки - традиционное кушанье, в США мясо морских свинок готовят не только в дорогих ресторанах, но и маленьких кафе, ресторанчиках быстрого питания. Найти замороженные тушки зверьков можно на прилавках многих магазинов. Эти ненормальные веганы достали уже со своими истериками - крольчатину нельзя, дичь нельзя, пожалейте бедных коров... Придурки с комплексами!
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13k
Limon 9 минут назад
Какие страшные е_ба_ль_ники..
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5k
Wadim 10 минут назад
Новости из выгребной ямы
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26k
AzuveR 15 минут назад
Свинка свинкой ,съела и съела. Почему официант с членом на перевес ей эту свинку подавал ?
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215
Роман 17 минут назад
в россии жрать морских свинок не принято, поэтому не стоило это показывать. у нас это декоративное животное, любимчик детей.
но с другой стороны, если посмотреть по всему миру, то людьми в пищу употребляется практически все, что только попадется, практически все живые существа и растения, включая самого человека.
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7k
a6m5 Полчаса назад
Морских свинок во многих странах едят.
Давайте теперь всех грызунов есть запретим. И крольчатину, и зайчатину тоже.
Бебилы, блд.
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2k
Nico Полчаса назад
да их приручили изначально для этой цели.
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2k
Росомаха Полчаса назад
Помню в начале фильма "Книга Илайя" главный герой съел домашнее животное... Никто не бухтел и не возмущался...
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4k
Lurds Полчаса назад
и? кому-то баранина не нравится, кто-то свинину не есть, в Казахстане конину едят.
Много из вас кто конину ест? Я ем, например, я хоть и русский и живу в России, но уроженец Казахстана и бешбармак без казы (колбаса из конины) себе слабо представляю.
Вполне себе допускаю что и остальных животных где-то кто-то ест. Вон в Китае например или Корее, или Камбодже... В Камбодже по моему вообще едят все что шевелится.
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62k
doker Полчаса назад
А что думают товарищи мусульмане по поводу поедания на экранах ТВ свинок? Не морских...
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8k
Роман Полчаса назад
Караул. Приплыли ... скоро курей есть запретят.
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5k
MPEG-8 42 минуты назад
Это в Перу.
"Куй, как называют здесь морскую свинку, типичное блюдо севера страны. Обычно куёв на шампурах готовят вдоль дорог."
https://www.tema.ru/travel/peru-1/https://www.tema.ru/travel/peru-1/
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14k
GROMOZEKA 43 минуты назад
ПРОСТО ПРЕКРАТИТЕ ЭТО СМОТРЕТЬ
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28k
Lehoia 47 минут назад
Хочется спросить у господина Бурматова (кстати-очень "интересная" персона)
1. Знает ли он, что морских свинок есть, как минимум целый континент повсеместно и постоянно.
2. Каких животных по его мнению можно есть, не вызывая его гнев?
3. Хуже ли бобер, чем морская свинка?
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52k
Мойша 53 минуты назад
Ну съели свинку. В Китае и Корее собак едят. Даже мясную породу вывели - чао-чао обзывается.
А в следующий раз блогерша пусть пойдет тропою Филиппова - в тесто для булочек закатает тараканов. И угостит гостей.
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60k
pynh 59 минут назад
и? свинок едят, что в этом такого?
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3k
poбт 59 минут назад
"привлекут к уголовной ответственности за жесткое обращение с животными"
воу воу воу
полегче... у нас уже всех сотрудников мясокомбинатов и скотобоен пересажали или че?
депутат там стейком медиумраре не подавился случаем?
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15k
Kucher Час назад
А где в Конституции запрет на поедание морских свинок, кошек и собак?
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14k
Kostick Час назад
мерзкая колхозанка, не понятно каким буем вылезшая из грязи. но позвольте, а лабораторные крысы, мышки? они чем от сабжевого грызуна отличаются? или нутрии... никто эту животину на камеру не убивал, ничего не пропагандировал. а в дупе пусть лучше попробуют вякнуть, когда на курбан нью-москвичи начнут баранов резать по всей москве.
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