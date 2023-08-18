"Кого она съест в следующий раз на видео — собаку, кошку?": в Госдуме призвали наказать Ивлееву, которая скормила гостье морскую свинку

Вы думаете, нет предела дебилизму? Вы правы. Блогер Анастасия Ивлеева на своём шоу предложила гостье Алёне Жигаловой варёную морскую свинку. Жигалова без колебаний сожрала бедное животное.
В эфире своего шоу AgentShow блогер Анастасия Ивлеева пригласила в гости "журналистку" Алёну Жигалову. Ивлеева приготовила для гостьи очень странный ужин — варёную морскую свинку. Животное принёс на подносе голый мужик. Часть этого ужаса видна в анонсе выпуска.
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Жигалова без сомнений съела эту бедную морскую свинку. Спустя несколько часов выпуск был удалён со всех платформ, а Ивлеева даже принесла свои извинения.
«Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что это было неэтично, вышло за грань и с моей стороны было очень неосмотрительно давать «ок» на такое «наказание» в своём шоу», — написала она в Telegram.
Ролик с поеданием Жигаловой морской свинки разлетелся по сети. Первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Ивлеева пропагандирует жестокое обращение с животными.
Я сегодня как раз направил председателю правительства законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными в интернете. Это как раз про это. Такие люди должны быть наказаны и не важно, она сама варила эту свинку или нет. Зачем это вытаскивать на всеобщее обозрение? Кого она съест в следующий раз на видео — собаку, кошку? — возмутился депутат.
Он выразил надежду на то, что Ивлееву привлекут к уголовной ответственности за жесткое обращение с животными.
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Мясо морских свинок, которые во всем мире воспринимаются как декоративные домашние животные, традиционный продукт в Южной Америке, в Андах его употребляли задолго до прибытия испанцев. Однако в Перу, например, до последнего времени блюда из свинок подавали лишь дважды в год на Рождество и день рождения.
Хочу заметить, блогеры делают то что нравится их зрителям, не больше не меньше.
Разница в чем? Тот же грызун по сути.
но с другой стороны, если посмотреть по всему миру, то людьми в пищу употребляется практически все, что только попадется, практически все живые существа и растения, включая самого человека.
Давайте теперь всех грызунов есть запретим. И крольчатину, и зайчатину тоже.
Бебилы, блд.
Много из вас кто конину ест? Я ем, например, я хоть и русский и живу в России, но уроженец Казахстана и бешбармак без казы (колбаса из конины) себе слабо представляю.
Вполне себе допускаю что и остальных животных где-то кто-то ест. Вон в Китае например или Корее, или Камбодже... В Камбодже по моему вообще едят все что шевелится.
"Куй, как называют здесь морскую свинку, типичное блюдо севера страны. Обычно куёв на шампурах готовят вдоль дорог."
https://www.tema.ru/travel/peru-1/https://www.tema.ru/travel/peru-1/
1. Знает ли он, что морских свинок есть, как минимум целый континент повсеместно и постоянно.
2. Каких животных по его мнению можно есть, не вызывая его гнев?
3. Хуже ли бобер, чем морская свинка?
А в следующий раз блогерша пусть пойдет тропою Филиппова - в тесто для булочек закатает тараканов. И угостит гостей.
воу воу воу полегче... у нас уже всех сотрудников мясокомбинатов и скотобоен пересажали или че?
депутат там стейком медиумраре не подавился случаем?