В Омске заметили женщину-водителя троллейбуса, которая в красном платье поправляла рога

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Женщина в красном платье и на каблуках спокойно поправляла штанговые токоприёмники.
В Омске заметили самого стильного водителя троллейбуса. Женщина в вечернем красном платье и на каблуках поправила слетевшие токоприемники и направилась в кабину, чтобы продолжить маршрут.
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Сейчас в Омске стоит аномальная жара, +36°C. Возможно, таким нарядом девушка спасалась от жары, а возможно, на вечер у дамы есть планы и она решила пойти на работу прямо в платье.
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