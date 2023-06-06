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В Омске заметили женщину-водителя троллейбуса, которая в красном платье поправляла рога

В Омске заметили женщину-водителя троллейбуса, которая в красном платье поправляла рога

Автор:
06 июня 2023 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   интересное   красота   омск   платье   троллейбус   фото   
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Женщина в красном платье и на каблуках спокойно поправляла штанговые токоприёмники.

В Омске заметили самого стильного водителя троллейбуса. Женщина в вечернем красном платье и на каблуках поправила слетевшие токоприемники и направилась в кабину, чтобы продолжить маршрут.

Сейчас в Омске стоит аномальная жара, +36°C. Возможно, таким нарядом девушка спасалась от жары, а возможно, на вечер у дамы есть планы и она решила пойти на работу прямо в платье.

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Метки: Девушка   видео   интересное   красота   омск   платье   троллейбус   фото   
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18  комментариев
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53k
dima423 Час назад
Вот что значит - на работу как на праздник))
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vijilante Минуту назад
Чёт' не заметил я там туфли на каблуках , а заметил какие-то боты.
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54k
Igor 2 минуты назад
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1k
SmartCat101 14 минут назад
а в чем по вашему должна женщина ходить летом? в ватнике и в валенках?
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19k
Александр Полчаса назад
А ей в красном платье надо было беспокойно поправлять рога?
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21k
Davy Jones 43 минуты назад
Главное, что не мужу, а троллейбусу.
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15k
banzai7 Час назад
Сразу после работы устраивает прием на своей вилле.
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3k
Lexx Час назад
Всё ровно была обязана оранжевый жилет накинуть.
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15k
Smiley Час назад
А кто бы покемонке рога поправил?
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7k
Горец Ю Час назад
Рога...)))
ПАНТОГРАФ!
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14k
Алексей Час назад
Я по заголовку, представил себе что-то вроде Малефисенты
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9k
Борис Карабанов Час назад
Сразу видно - по "рогам" она мастерица.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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