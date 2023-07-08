"Теперь пришла наша очередь!": мигрант объяснил причину бардака во Франции

Не будем лукавить, Европу буквально накрыло огромным количество мигрантов. Ассимилироваться они не хотят, живут на пособия и при малейшем поводе устраивают в приютивших их станах погромы и всяческие беспорядки. Но вот вопрос, зачем они это делают? Отсутствие культуры, плохое воспитание, другой менталитет? Оказывается все гораздо проще.

Сейчас будет вам глубокая аналитика, да не абы от кого, а от давно живущего во Франции мигранта.

Вот он буквально на пальцах объяснил, что сейчас происходит.

Друзья, в эпохальное время живем, не иначе.