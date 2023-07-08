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"Теперь пришла наша очередь!": мигрант объяснил причину бардака во Франции

"Теперь пришла наша очередь!": мигрант объяснил причину бардака во Франции

Автор:
08 июля 2023 08:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Видео   Европа   Исторя   колонии   мигранты   франция   
9720
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А ловко они это придумали!

Не будем лукавить, Европу буквально накрыло огромным количество мигрантов. Ассимилироваться они не хотят, живут на пособия и при малейшем поводе устраивают в приютивших их станах погромы и всяческие беспорядки. Но вот вопрос, зачем они это делают? Отсутствие культуры, плохое воспитание, другой менталитет? Оказывается все гораздо проще.


Сейчас будет вам глубокая аналитика, да не абы от кого, а от давно живущего во Франции мигранта.

Вот он буквально на пальцах объяснил, что сейчас происходит.

Друзья, в эпохальное время живем, не иначе.


- Зачем миллионы мусульман переезжают во Францию, если здесь есть расизм?
- Они 132 года правили нами как своими колониями, а теперь пришла наша очередь. Только мы их колонизируем на вечные времена!


Минутка истории - Франции принадлежали Алжир, Марокко, Тунис, Мадагаскар, Реюньон, Франц. Сомали, Франц. Западная Африка, Франц. Экваториальная Африка, Кохинхина, Камбоджа, Аннам, Лаос. А кому особо интересно, здесь можно ознакомиться с нынешними колониями Франции.


Вот вам, для примера, еще одни колонизаторы. Видео снято этой весной в Парламент-сквер (Лондон).

Колонизировали, колонизировали да выколонизировали на свою голову...

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Метки: Видео   Европа   Исторя   колонии   мигранты   франция   
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86  комментариев
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19k
scorpick 21 час назад
На рынке на Тёплом Стане года два назад был винный магазинчик. Я там абрикосовое вино покупал. Вкусное. И тут однажды прихожу, а там магазин шмоток. - А где?... - спрашиваю у кучки бородачей. - Власть поменялась, талибы пришли! - и гогочут. Я не имею ввиду, что очень сильно расстроился из-за алкашки. Я к тому, что у нас ситуация не лучше. Мы сидим на пороховой бочке.
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316
Pasha Panfilov 3 часа назад
Это так не работает. Страна-колонизатор должна обладать армией и военной промышленностью, а не только толпой живущих на чужие пособия бездельников.
Весь этот "праздник" будет до поры до времени, пока не придут солдаты и твердая рука какого-нить тирана. И тогда вся "колонизация" быстро закончится, выметут всех умников на раз-два.
Они на пособиях зажирели и не являют собой организованную, дисциплинированную силу, а являют лишь толпу. Из мародеров вояки так себе.
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5k
Евгений Д 4 часа назад
Главное в РФ с мигрантами эти ошибки франций там разных и других стран не повторять
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960
YURA 6 часов назад
Не жалко этот рассадник 3,14дарасов всех мастей!!! На куй эту гейропу с их толерантностью и услугами в месяц ожидания на приём к врачу... на куй!!!!
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2k
Дмитрий 7 часов назад
самое интересное что беженцы бегут в европу от плохой жизни и превращают европу в страны с такой же плохой жизнью. значит не в странах и правителях дело а в самих беженцах?
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316
Pasha Panfilov Дмитрий 3 часа назад
Нормальные никуда никогда не бегут. а стоят за свою страну насмерть, ДАЖЕ если ну очень в ней плохо.
Соответственно да, никаких экономических чудес никакие бегуны-беженцы нигде не явят. Ни Европе, ни себе в Европе.
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341
Stes 7 часов назад
"...Европу накрыло огромным количество мигрантов..." А Россию? Не накрыло!????
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1k
Александр Долматов 11 часов назад
А такие слова от мигранта не повод выкатить на улицы броневики с пулемётами? Ведь он открытым текстом говорит об уничтожении текущего политического строя в стране.
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316
Pasha Panfilov Александр Долматов 3 часа назад
Пока невыгодно. Потому что бунтуют не только беженцы, но и французы. Беженцы привезены как альтернатива недовольным французам.
А так история обычно всегда идет одинаково - сначала бардак, потом смута, потом придет тиран и всем головы поотрубает, будет править и сгребать страну воедино, жестоко вычищая нелояльных. Потом будет покаянный либерализм, ну а потом опять бардак, смута и новый тиран.
Иногда в это затесываются менее деспотичные личности, но там получается нечто среднее, вроде и не бардак, но и не порядок.
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936
kolobok263 13 часов назад
А мы своих чурбанов из средневековья подняли, а они теперь на все готовое лезут. Это как?
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22k
Слепой Пью 13 часов назад
А почитайте "Мечеть Парижской богоматери" Елены Чудиновой - тоже пророческий взгляд в будущее. Задолго до цунами "беженцев"...
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1k
Homem 14 часов назад
Когда власть не от народа и правит не для своих,а для приезжих?!То жди разного рода сюрпризов.
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316
Pasha Panfilov Homem 3 часа назад
Да там не осталось никаких своих. Все кто в лес кто по дрова. Смута.
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1k
Baklanavr 14 часов назад
Жуть. Видео из Лондона, приезжие устраивают свои порядки, не хотят ассимилироваться. Хорошо, что у нас таких проблем с мигрантами нет. Хотя погодите, ка...
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341
Stes Baklanavr 7 часов назад
У нас таких проблем с мигрантами нет!? Да у нас, увы, иной раз проблемы и покруче!
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316
Pasha Panfilov Baklanavr 3 часа назад
Лол, у нас проблем-то как раз нет. Потому что мы сами те еще разбойники, похлеще самых отбитых мигрантов.
У нас тихо-спокойно сейчас лишь потому, что банды 90х друг друга поистребляли, а оставшиеся наелись разборками и хотят покоя. И, в принципе, и слава богу.
Если мигранты начнут играть в беспредел - здесь это едва ли прокатит. Рога пообломают очень быстро, причем свои же.
А в Европе другое - там смута и по ходу мало кто понимает, насколько разборки хреновы и кровопролитны. Им вообще всё на свете нипочем - вон Украину танками снабжают, рискуя впрячься в полномасштабную третью мировую войну, но их это вообще даже не парит. Где уж им таким отбитым о порядках на улицах беспокоиться, мигрантах каких-то, скажете тоже...
Комизм всей этой ситуации что Россия самая миролюбивая страна в мире, но не потому, что мы добрые, а наоборот, потому что злые, но при этом задолбавшиеся, знаем почем фунт лиха. А Европа забыла, разжирела, ну и всё. думает всё так, игры. Заварят себе разных каш, потом будут расхлебывать. Вообще какой-то дебилизм, честно говоря. Они думают что мигрант вкалывать будет как покоренный народ-колония. Ага. Вот только колонии впахивали на Европу под дулом ружья, а не иначе. Европейцы в переписывании истории и позерствованиями в цивилизованное общество так заигрались, что забыли об этом, думают щас рабы приедут и будут без плетки на них пахать. Ага. Щас. Так и будут.
В России ситуация чуть другая - СССР если и был рабским государством, то для сплошь всех, и для себя тоже, все были равны и не было господ. Ну почти не было ))
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3k
Aleks 15 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Василий 16 часов назад
Африканцы пробуют хруст французских булок.
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19k
Robin Hood 16 часов назад
Особо Францией обольщаться не стоит. Если не решить подобную проблему в России то в обозримом будущем нечто подобное будет и тут
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316
Pasha Panfilov Robin Hood 3 часа назад
Неа, не будет. Мы не настолько хорошо живем, и не настолько разжирели.
В Европе другое - там по ходу слабоумие началось - был господин Европа, при нем солдат с ружьём, и рабы колониальные под этим ружьём батрачили. Потом господин вдруг стал донельзя демократичен, решил солдата убрать, и думает щас рабы приедут и будут на него горбатиться, без ружья у затылка. И удивляется, что не вкалывают.
В СССР - другой был коленкор, господина не было ни фига, а были (условно, с большой натяжкой, строй всё же другой) только "рабы", там и сям. Кои впоследствии нигде господами так и не стали.
Мигрант едет в Европу - видит чванливых белых господ, заигрывающих с ним как с болонкой.
Мигрант едет сюда - видит таких же усталых и совсем не жирующих людей.
Разница в этом. Европа с жиру бесится, а здесь у нас кто с жиру бесится? Таких крайне мало, и 1% населения не наберется.
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13k
KotSkripaley 16 часов назад
На мой век хватит белых рож в моём городе, а после меня хоть потоп...
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175
Павел Верещагин 17 часов назад
Ничего нового под солнцем-в древнем Риме проходили уже с печальным результатом.разве что монголы покорившие Китай,прочувствовали свою отсталость и перенимали опыт этой цивилизации.Твой жребий Бремя Белых!
Терпеливо сноси
Угрозы и оскорбленья
И почестей не проси;
Будь терпелив и честен,
Не ленись по сто раз
Чтоб разобрался каждый
Свой повторять приказ.

Твой жребий Бремя Белых!
Мир тяжелей войны:
Накорми голодных,
Мор выгони из страны;
Но, даже добившись цели,
Будь начеку всегда:
Изменит иль одурачит
Языческая орда.Твой жребий Бремя Белых!
Награда же из Наград
Презренье родной державы
И злоба пасомых стад.
Ты (о, на каком ветрище!)
Светоч зажжешь Ума,
Чтоб выслушать: «Нам милее
Египетская тьма!» отрывок из стиха Редьярда Киплинга
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36k
russger 17 часов назад
К последнему видео

Ссылка www.youtube.com
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316
Pasha Panfilov Александр Долматов 3 часа назад
Но это именно другое )) Это праздник с праздничными блюдами из баранины. А не смута с мордобоем и сжиганием чьих попало машин.
У нас схожий, почти идентичный менталитет. Русские тоже любят лихачить и поясничать на дорогах, любят религию, причем с упором даже на мракобесие, а не только саму религию как она есть, любят баборавнятельный домострой и проч. в этом духе. Если брать русскую национальную одежду - у девиц волосы скрыты платком даже плотнее, чем у мусульманок, и юбки. представьте себе, в пол, а никакие не мини.
Есть конечно "думающие люди" разные, эдакие слегка просвещенные где надо и где не надо, современные, с современной модой и Европой в голове - но какое отношение они имеют к России? Они чуть что - сразу за границу бегут.
Соответственно менталитет у нас средневековый, и не удивлюсь, если мы в этом и мигрантов-то превзойдём. Просто в нас это пока спит, сглаженное десятилетиями советской власти. Спит до поры до времени.
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9k
Maddy8 18 часов назад
Только они забывают, что если всё поломают, то будет как у них на родине. 19 век. и будут жить в говне. Их религия не работает без современной цивилизации, будут гнить в горах мусора и голоде.
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341
Stes Maddy8 7 часов назад
А вот для того, что бы это понять, надо думать. А этого делать они не умеют!
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316
Pasha Panfilov Maddy8 3 часа назад
Нет, будет хуже, потому что у них на родине остались те, кто привык работать, а не на пособии сидеть. Праздная жизнь ослабляет человека, распускает его, он быстро деградирует.
Лучше жить в 19 веке в труде, чем в современности, но бездельником. Здоровее будете, дольше проживете. факт.
Безделье и дурьюмаяние ведет к чему? Пьяство, наркотики, разврат, всевозможное со скуки хулиганство. Абсолютно тупиковый путь.
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1k
КАКАнгел 19 часов назад
это делает наших врагов слабее - это хорошо. но надо помочь протестующим и борцам за свободу , в этих протестах не хватает крови с обоих сторон.
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316
Pasha Panfilov КАКАнгел 3 часа назад
Не надо заниматься подлостью, нас это принизит. Сами пусть там как-нить...
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4k
TOROID 19 часов назад
"Тонкий" - не нашел такую страну.
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27k
БамбарбияКиргуду 19 часов назад
Тоже мне открытие.
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