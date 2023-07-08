"Теперь пришла наша очередь!": мигрант объяснил причину бардака во Франции

А ловко они это придумали!
Не будем лукавить, Европу буквально накрыло огромным количество мигрантов. Ассимилироваться они не хотят, живут на пособия и при малейшем поводе устраивают в приютивших их станах погромы и всяческие беспорядки. Но вот вопрос, зачем они это делают? Отсутствие культуры, плохое воспитание, другой менталитет? Оказывается все гораздо проще.
Сейчас будет вам глубокая аналитика, да не абы от кого, а от давно живущего во Франции мигранта.
Вот он буквально на пальцах объяснил, что сейчас происходит.
Друзья, в эпохальное время живем, не иначе.
- Зачем миллионы мусульман переезжают во Францию, если здесь есть расизм?
- Они 132 года правили нами как своими колониями, а теперь пришла наша очередь. Только мы их колонизируем на вечные времена!
Минутка истории - Франции принадлежали Алжир, Марокко, Тунис, Мадагаскар, Реюньон, Франц. Сомали, Франц. Западная Африка, Франц. Экваториальная Африка, Кохинхина, Камбоджа, Аннам, Лаос. А кому особо интересно, здесь можно ознакомиться с нынешними колониями Франции.
Вот вам, для примера, еще одни колонизаторы. Видео снято этой весной в Парламент-сквер (Лондон).
Колонизировали, колонизировали да выколонизировали на свою голову...
Источник:
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Весь этот "праздник" будет до поры до времени, пока не придут солдаты и твердая рука какого-нить тирана. И тогда вся "колонизация" быстро закончится, выметут всех умников на раз-два.
Они на пособиях зажирели и не являют собой организованную, дисциплинированную силу, а являют лишь толпу. Из мародеров вояки так себе.
Соответственно да, никаких экономических чудес никакие бегуны-беженцы нигде не явят. Ни Европе, ни себе в Европе.
А так история обычно всегда идет одинаково - сначала бардак, потом смута, потом придет тиран и всем головы поотрубает, будет править и сгребать страну воедино, жестоко вычищая нелояльных. Потом будет покаянный либерализм, ну а потом опять бардак, смута и новый тиран.
Иногда в это затесываются менее деспотичные личности, но там получается нечто среднее, вроде и не бардак, но и не порядок.
У нас тихо-спокойно сейчас лишь потому, что банды 90х друг друга поистребляли, а оставшиеся наелись разборками и хотят покоя. И, в принципе, и слава богу.
Если мигранты начнут играть в беспредел - здесь это едва ли прокатит. Рога пообломают очень быстро, причем свои же.
А в Европе другое - там смута и по ходу мало кто понимает, насколько разборки хреновы и кровопролитны. Им вообще всё на свете нипочем - вон Украину танками снабжают, рискуя впрячься в полномасштабную третью мировую войну, но их это вообще даже не парит. Где уж им таким отбитым о порядках на улицах беспокоиться, мигрантах каких-то, скажете тоже...
Комизм всей этой ситуации что Россия самая миролюбивая страна в мире, но не потому, что мы добрые, а наоборот, потому что злые, но при этом задолбавшиеся, знаем почем фунт лиха. А Европа забыла, разжирела, ну и всё. думает всё так, игры. Заварят себе разных каш, потом будут расхлебывать. Вообще какой-то дебилизм, честно говоря. Они думают что мигрант вкалывать будет как покоренный народ-колония. Ага. Вот только колонии впахивали на Европу под дулом ружья, а не иначе. Европейцы в переписывании истории и позерствованиями в цивилизованное общество так заигрались, что забыли об этом, думают щас рабы приедут и будут без плетки на них пахать. Ага. Щас. Так и будут.
В России ситуация чуть другая - СССР если и был рабским государством, то для сплошь всех, и для себя тоже, все были равны и не было господ. Ну почти не было ))
В Европе другое - там по ходу слабоумие началось - был господин Европа, при нем солдат с ружьём, и рабы колониальные под этим ружьём батрачили. Потом господин вдруг стал донельзя демократичен, решил солдата убрать, и думает щас рабы приедут и будут на него горбатиться, без ружья у затылка. И удивляется, что не вкалывают.
В СССР - другой был коленкор, господина не было ни фига, а были (условно, с большой натяжкой, строй всё же другой) только "рабы", там и сям. Кои впоследствии нигде господами так и не стали.
Мигрант едет в Европу - видит чванливых белых господ, заигрывающих с ним как с болонкой.
Мигрант едет сюда - видит таких же усталых и совсем не жирующих людей.
Разница в этом. Европа с жиру бесится, а здесь у нас кто с жиру бесится? Таких крайне мало, и 1% населения не наберется.
Терпеливо сноси
Угрозы и оскорбленья
И почестей не проси;
Будь терпелив и честен,
Не ленись по сто раз
Чтоб разобрался каждый
Свой повторять приказ.
Твой жребий Бремя Белых!
Мир тяжелей войны:
Накорми голодных,
Мор выгони из страны;
Но, даже добившись цели,
Будь начеку всегда:
Изменит иль одурачит
Языческая орда.Твой жребий Бремя Белых!
Награда же из Наград
Презренье родной державы
И злоба пасомых стад.
Ты (о, на каком ветрище!)
Светоч зажжешь Ума,
Чтоб выслушать: «Нам милее
Египетская тьма!» отрывок из стиха Редьярда Киплинга
У нас схожий, почти идентичный менталитет. Русские тоже любят лихачить и поясничать на дорогах, любят религию, причем с упором даже на мракобесие, а не только саму религию как она есть, любят баборавнятельный домострой и проч. в этом духе. Если брать русскую национальную одежду - у девиц волосы скрыты платком даже плотнее, чем у мусульманок, и юбки. представьте себе, в пол, а никакие не мини.
Есть конечно "думающие люди" разные, эдакие слегка просвещенные где надо и где не надо, современные, с современной модой и Европой в голове - но какое отношение они имеют к России? Они чуть что - сразу за границу бегут.
Соответственно менталитет у нас средневековый, и не удивлюсь, если мы в этом и мигрантов-то превзойдём. Просто в нас это пока спит, сглаженное десятилетиями советской власти. Спит до поры до времени.
Лучше жить в 19 веке в труде, чем в современности, но бездельником. Здоровее будете, дольше проживете. факт.
Безделье и дурьюмаяние ведет к чему? Пьяство, наркотики, разврат, всевозможное со скуки хулиганство. Абсолютно тупиковый путь.