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«Всем лежать!»: в Благовещенске разобрались с гостями города, которые напали на подростков на детской площадке

«Всем лежать!»: в Благовещенске разобрались с гостями города, которые напали на подростков на детской площадке

Автор:
24 июля 2023 17:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Амурская область   Видео   благовещенск   гости   мигранты   собр   спортплощадка   футбольное поле   
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Приехал СОБР и уложил всех на газон.

В Амурской области мигранты пришли на футбольное поле. Как сообщают - они вытолкали с него местных подростков, а те позвонили в полицию. Вскоре прибыл СОБР: всех гостей построили в колонны и вывели со спортплощадки.

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Метки: Амурская область   Видео   благовещенск   гости   мигранты   собр   спортплощадка   футбольное поле   
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30  комментариев
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20k
alexis Час назад
Надо было под Ламбаду выводить.
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39k
Aleks 24 секунды назад
Даже на подростков один на один не тащат, тут же толпа бежит сзади... Зверье мерзкое, всех в аул нахрен.
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43k
Игорь 8 минут назад
Ну х/з, у нас как-то договариваются, и вместе играют. (Я не футболист, после ДТП)
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4k
Феликс Дзержинский 9 минут назад
Рамзан наверное обиделся и ждёт извинений.
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33k
koleos72 Полчаса назад
Надо было чтобы они друг друга за талию держали!
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1
Denis Bolshakov 36 минут назад
Меня в бытность мою [мат] тоже прогоняли с площадки взрослые. Только они были русскими. СОБР не приезжал.
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440
twincam 38 минут назад
питушня черно*опая
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30
CacatuaAutista 42 минуты назад
Рыба гниёт с головы, но чистится с хвоста!
Молодцы...

Лишь бы мАсквадская [мат] не поувольняла русских мужчин
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
к нам гости будут относится так как мы им будем позволять. бычка , сразу в морду или ещё какое воздействие.
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811
АртемШишков 50 минут назад
Интересно, что теперь по этому поводу скажет Рамзан Ахмедович ?!
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258
no. АртемШишков Полчаса назад
жене своей пусть говорит.
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3k
Alex 51 минуту назад
Везде бы так черножопых щемили. А лучше сразу в расход пускали.
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1k
Николай 53 минуты назад
Ну кароче, менты всё чаще молодцы и проявляют нормальную гражданскую позицию.
К сожалению мне кажется, что это всё приведет к тому, что они подустанут и люди будут палки брать и тупо иностранных специалистов 3,14сдить. Надеюсь в этих случаях менты тоже будут красавчиками.
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1k
StoneWolf 55 минут назад
Красавцы силовики. Ждём воя обезьян, что мол мирным ослолюбивцам молиться мешают))))
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4k
Natalia 55 минут назад
Толпой зажимать и прессовать подростка.... Я понимаю, что это примитивный низший слой, но неужели вообще нет ни малейшего понимания, насколько это мерзко?
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25k
AzuveR 59 минут назад
Хорошо силовики сработали. Нужно было ещё и отпинать чуркабесов. Надеюсь,что кпз их озвездюлили,как положено. И науй из России.
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25
Pavel Bass Час назад
Давно пора пи.зди.ть ишаков беременных
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5k
Egoro Час назад
Ну хоть Где-то смогли. Уже радует.
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5k
Babangdida Час назад
Хорошая работа!
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831
Шурман Час назад
А Город подумал ученья идут :) молодцы так и надо .
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