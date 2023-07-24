«Всем лежать!»: в Благовещенске разобрались с гостями города, которые напали на подростков на детской площадке

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Приехал СОБР и уложил всех на газон.
В Амурской области мигранты пришли на футбольное поле. Как сообщают - они вытолкали с него местных подростков, а те позвонили в полицию. Вскоре прибыл СОБР: всех гостей построили в колонны и вывели со спортплощадки.
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Молодцы...
Лишь бы мАсквадская [мат] не поувольняла русских мужчин
К сожалению мне кажется, что это всё приведет к тому, что они подустанут и люди будут палки брать и тупо иностранных специалистов 3,14сдить. Надеюсь в этих случаях менты тоже будут красавчиками.