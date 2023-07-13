В Екатеринбурге женщина избила двух детей из-за того, что те отказались играть с ее ребенком

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По словам главы пострадавшей семьи, неадекватка начала отбирать у ребят игрушки и хватать за руки младшего сына. Старший вступился за брата, после чего она переключилась на него и начала избивать.
Семья мальчиков написала заявление в полицию. Проводится проверка.
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