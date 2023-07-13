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В Екатеринбурге женщина избила двух детей из-за того, что те отказались играть с ее ребенком

В Екатеринбурге женщина избила двух детей из-за того, что те отказались играть с ее ребенком

Автор:
13 июля 2023 11:08
Метки: Видео   в мире   дети   екатеринбург   женщина   люди   мать года   родители   
2109
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По словам главы пострадавшей семьи, неадекватка начала отбирать у ребят игрушки и хватать за руки младшего сына. Старший вступился за брата, после чего она переключилась на него и начала избивать.

Семья мальчиков написала заявление в полицию. Проводится проверка.

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Метки: Видео   в мире   дети   екатеринбург   женщина   люди   мать года   родители   
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18  комментариев
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156
Ирина Петрова Час назад
Екатеринбург - это Свердловск?
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2k
kuchipachi 6 минут назад
я не поддерживаю рукоприкладство, но вот то, что это произошло из-за того, что братья отказались играть с мальчиком, мы знаем только со слов отца этих братьев. а что если конфликт не из-за этого, а, например, из-за того, что эти братья отнимали игрушки у ребенка этой тети? или ударили его? или еще что-то произошло между детьми, что разгневало так дамочку?
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1k
КАКАнгел 8 минут назад
Так все бабы после родов ведут себя также- на то они и яжематери.
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240
Gunter 17 минут назад
Пацан молодец, не зассал.
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Я не поняла, эти две коровы вместе, что ли, с одним ребёнком? Два мальчика, старший и младший, которых бьет корова в красной тряпке - понятно, это пострадавшие. Маленький, которого всё время отводит в сторонку баба в пёстрой тряпке, видимо, тот с кем надо было играть, или в чём там на самом деле конфликт. Вот и вопрос: чей из двух самок человека этот маленький, если той, что дерётся, почему вторая держит ребёнка? Или это её ребёнок, а в красной тряпке просто группа поддержки? Кстати, вопрос: может, с ребёнком драка вообще никак не связана? Ну и главный вопрос: баба в пёстром почему не пресекает рукоприкладство к чужим детям? Поддерживает? Короче, бл..дский зоопарк.
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1k
kehlalex Полчаса назад
Заявление в милицию и на мировую ни за что не идти. А то начнется, ну пожалуйста, у меня же маленький ребёнок, ну простите я больше не буду. Такие идиотки никогда за себя отвечать не хотят
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600
grigorenko vladislav 47 минут назад
Молодец пацан. А тётеньке пустырника надо дать. Прям вот взять - и надавать полную порцию.
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1k
SmartCat101 49 минут назад
это хулиганка чистой воды ! давите до конца и посадите эту мразь!!!
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2k
Dema Час назад
И шта вырастет у сей особи?
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2k
mikhanych Час назад
инструкция как на ровном месте статью поднять
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7k
tamin 2 часа назад
Бабы [мат] окончательно. Яжематери перешли на новый уровень
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29k
Serg2001 2 часа назад
Ну и как эта неадекватка сможет воспитать своего ребенка? Кем он вырастет в итоге с такой матерью?... Там с мозгами полная беда.
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54k
dima423 2 часа назад
а вторая про*лядь кто? бл вот я херею...они что бессмертные чтоль? не понимают что если отец этих детей увидит или узнает об этом, то ее просто в асфальт втопчут, инвалидкой сделают, и это будет правильно и справедливо... епанутые создания
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