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Бык опозорил экстремала перед толпой

Бык опозорил экстремала перед толпой

Автор:
19 июня 2023 08:12
Метки: Испания   бык   в мире   видео   животные   люди   
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Парень, размахивая руками, привлёк внимание быка. Однако вскоре экстремал пожалел об этом. Парень ушёл от животного живым, но опозоренным.

Парнокопытный участник забега, организованного предположительно в Испании, атаковал наглеца и порвал его штаны.


После такого бык просто обязан на нём жениться.

Молодому человеку очень повезло и он отделался царапинами. Рогатый зверь заставил экстремала, прикрывая стыд рукой, спасаться бегством.

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Метки: Испания   бык   в мире   видео   животные   люди   
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5  комментариев
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7k
Дмитрий Час назад
Не. Ну может бык и готов был женится, но невеста просто очень быстро бегает.
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Garpia121 12 минут назад
Красава! Мериться с быком силой-глупо, мозгами-позорно. А тут, тонко идиота опустил.
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4k
Алекс Таворотов 18 минут назад
обделался легким испугом
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639
Nevad Black Час назад
Аккуратненько так прошелся, ювелирно. Жаль.
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9k
hairov Час назад
Дикари!
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