Бык опозорил экстремала перед толпой

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Парень, размахивая руками, привлёк внимание быка. Однако вскоре экстремал пожалел об этом. Парень ушёл от животного живым, но опозоренным.
Парнокопытный участник забега, организованного предположительно в Испании, атаковал наглеца и порвал его штаны.
После такого бык просто обязан на нём жениться.
Молодому человеку очень повезло и он отделался царапинами. Рогатый зверь заставил экстремала, прикрывая стыд рукой, спасаться бегством.
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