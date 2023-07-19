Розовый какаду и краснохвостый жако чуть не стали жертвами контрабанды

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Житель Новокузнецка попытался вывезти 10 клеток с редкими попугаями через границу в Беларусь.
К счастью, таможенники 62-летнего мужчину с необычным багажом остановили. По словам контрабандиста, птиц он вез знакомым в Минск. Да и никаких разрешительных документов не оформлял, мол, зачем?
Попугаев изъяли и передали в "Эколого-биологический центр" в Смоленске. В отношении мужчины возбудили административное дело.
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