В США женщина обнаружила в уборной змею, которая скрывалась от службы отлова два дня

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Американка была в шоке, когда зашла в ванную и увидела, как плетевидный полоз вылез из унитаза и решил обследовать окрестности.
Службе по отлову змей потребовалось три визита в течение двух дней, чтобы удалить неприятного гостя. Он явно не был рад перспективе покинуть новую жилплощадь.
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