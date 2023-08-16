FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1071 пост • 253 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
В США женщина обнаружила в уборной змею, которая скрывалась от службы отлова два дня

В США женщина обнаружила в уборной змею, которая скрывалась от службы отлова два дня

Автор:
16 августа 2023 08:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   змея   служба отлова   туалет   унитаз   
1199
1
1

Американка была в шоке, когда зашла в ванную и увидела, как плетевидный полоз вылез из унитаза и решил обследовать окрестности.

Службе по отлову змей потребовалось три визита в течение двух дней, чтобы удалить неприятного гостя. Он явно не был рад перспективе покинуть новую жилплощадь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   США   змея   служба отлова   туалет   унитаз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
MrAnderson 6 минут назад
Не работает видео, давай закидывай в новое место
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453290



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Межпланетная российская станция "Луна-25" передала первые снимки из космоса
Межпланетная российская станция "Луна-25" передала первые снимки из космоса
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от...
Набирающие популярность в сообществах
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете
Флот вдали от дома. Битва за колонии Великобритании
Флот вдали от дома. Битва за колонии Великобритании
Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка
Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#ДТП#Прикол#подборка#новости#Россия#кино#СССР
#автомобили#люди#Юмор#животные#в мире#забавно#США#Москва#наука#ЧП
#автомир#интересное#аварии#авто аварии#Автовсячина#история#факты#истории#сарказм#собака
Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка Видео о природе с легкой недосказанностью Видео о природе с легкой недосказанностью Кот выбрал необычное место для отдыха Кот выбрал необычное место для отдыха Случайность или хитрый план? Падение мужчины в Техасе Случайность или хитрый план? Падение мужчины в Техасе Афроамериканец показал копам, на что способно его тело Афроамериканец показал копам, на что способно его тело Котенок вылез из унитаза в одной из квартир в Ленинградской области Котенок вылез из унитаза в одной из квартир в Ленинградской области

На что жалуетесь?

Вернуться