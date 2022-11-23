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Сообщество Без кота и жизнь не та 1453 поста • 449 подписчиков подписаться
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Кот выбрал необычное место для отдыха

Кот выбрал необычное место для отдыха

Автор:
23 ноября 2022 10:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   видео   кот   скрытность   туалет   унитаз   
491
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Домашний кот достиг запредельного уровня скрытности. В качестве места отдыха он выбрал довольно необычную зону в туалете.
Пушистый мастер маскировки. Скрытность 80 уровня.

Источник:

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Метки: Прикол   видео   кот   скрытность   туалет   унитаз   
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5  комментариев
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3k
Venuman 36 минут назад
Когда спрятался от детей, но они даже в таком месте смогли его найти
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9k
Хатуль Мадан 11 минут назад
Вряд ли с таким выражением морды можно отдыхать. Очевидно кот просто прятался.
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77
Алексей Аксенов 11 минут назад
у меня кот одно время постоянно под толчком (подвесным) спал.
До того еще любил в ванной (именно в самой емкости) спать. особенно сразу как из нее вылезешь - пока мокрая и теплая
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367
adssaf afasffdsga 14 минут назад
Не очень хорошее место - очень сложно извлечь, если что пойдёт не так. Заделать бы как-нибудь надо.
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575
Алексей 55 минут назад
Кого-то ждёт очень неожиданный "Кусь" )
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