491
1
1
Домашний кот достиг запредельного уровня скрытности. В качестве места отдыха он выбрал довольно необычную зону в туалете.
Пушистый мастер маскировки. Скрытность 80 уровня.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Туалет для тех, кому нечего стесняться
- Чувство легкого недоверия к хозяйке
- Прогулка кота с неожиданным финалом
- Подсел на колёса
- Кот "выплывает" из наркоза
Новости партнёров
реклама
До того еще любил в ванной (именно в самой емкости) спать. особенно сразу как из нее вылезешь - пока мокрая и теплая