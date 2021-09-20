Котенок вылез из унитаза в одной из квартир в Ленинградской области

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В одной из квартир в шестиэтажном доме в поселке Токсово появился неожиданный гость. Семейная пара обнаружила в туалете котенка, вылезшего из канализации через унитаз.
До сих пор неизвестно, как именно он там оказался. Женщина рассказала изданию «Подъем» о случившемся:
«Я пошла в туалет по нужде, нажала смыв — и начал вылезать кот. Он появился, не запрыгнув в унитаз, а именно из канализации пришёл. Мы недоумеваем, как это могло произойти. Скорее всего, через чердачное помещение. Или кто-то спустил в унитаз. Я написала в соцсетях, в наших чатах, где соседи состоят, никто не отозвался. Но у него много блох, он дикий, скорее всего, он не домашний».
Сейчас котенок, по словам женщины, приходим в себя у них на даче:
«Ищем новых хозяев, желающих много. Думаю, что без проблем найдём, если в итоге не решим оставить себе».
«Я пошла в туалет по нужде, нажала смыв — и начал вылезать кот. Он появился, не запрыгнув в унитаз, а именно из канализации пришёл. Мы недоумеваем, как это могло произойти. Скорее всего, через чердачное помещение. Или кто-то спустил в унитаз. Я написала в соцсетях, в наших чатах, где соседи состоят, никто не отозвался. Но у него много блох, он дикий, скорее всего, он не домашний».
Сейчас котенок, по словам женщины, приходим в себя у них на даче:
«Ищем новых хозяев, желающих много. Думаю, что без проблем найдём, если в итоге не решим оставить себе».
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