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Сообщество Без кота и жизнь не та 970 постов • 392 подписчика подписаться
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Котенок вылез из унитаза в одной из квартир в Ленинградской области

Котенок вылез из унитаза в одной из квартир в Ленинградской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 08:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Россия   видео   кот   котенок   находка   туалет   унитаз   
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В одной из квартир в шестиэтажном доме в поселке Токсово появился неожиданный гость. Семейная пара обнаружила в туалете котенка, вылезшего из канализации через унитаз.
До сих пор неизвестно, как именно он там оказался. Женщина рассказала изданию «Подъем» о случившемся:
«Я пошла в туалет по нужде, нажала смыв — и начал вылезать кот. Он появился, не запрыгнув в унитаз, а именно из канализации пришёл. Мы недоумеваем, как это могло произойти. Скорее всего, через чердачное помещение. Или кто-то спустил в унитаз. Я написала в соцсетях, в наших чатах, где соседи состоят, никто не отозвался. Но у него много блох, он дикий, скорее всего, он не домашний».

Сейчас котенок, по словам женщины, приходим в себя у них на даче:
«Ищем новых хозяев, желающих много. Думаю, что без проблем найдём, если в итоге не решим оставить себе».

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Метки: Россия   видео   кот   котенок   находка   туалет   унитаз   
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601
Лебовски Час назад
Бедолага.... Жить ему хочется.
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18k
Mexanik79 4 минуты назад
Я как сантехник вам скажу что это физически не возможно. Единственный вариант если он залез с крыши с выхлопа и скользил до первого тройника.
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2k
Kozlodoev Полчаса назад
Пословица "Ты их в дверь- они в окно" заиграла новыми красками...
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Шурман 49 минут назад
У меня родственники решили разводиться , я в шутку сказал если опять все дело в собаке то мы ее сейчас же заберем :) после этих слов даже разводится перехотели .
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10k
Kostick 51 минуту назад
это же какой надо быть падалью, котёнка в унитазе попытаться утопить... бумеранг прилетит, обязательно.
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37k
Олег 58 минут назад
жить захочешь - не так раскорячишься
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