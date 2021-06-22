FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10358 постов • 1243 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Змея попыталась украсть часть улова рыбака

Змея попыталась украсть часть улова рыбака (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 09:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   змея   кража   озеро   рыба   рыбак   сша   улов   
116
1
1
Рыбачивший на озере в американском штате Иллинойс мужчина заметил в воде змею и решил снять её действия на видео. Пресмыкающееся уверенно подплыло к рыболовному садку и попыталось вытащить одну из пойманных рыб.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   змея   кража   озеро   рыба   рыбак   сша   улов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Димка Смола/67 43 минуты назад
Да это вообще не новость )) Наши ужи ворье еще то )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Влюбленные сковали себя цепью на 123 дня: итог неутешительный (4 фото) Такие рыбы должны жить: рыбаки отпустили пойманного судака Такие рыбы должны жить: рыбаки отпустили пойманного судака Неожиданная встреча рыбака с аллигатором Неожиданная встреча рыбака с аллигатором Спасение оленя со льда замерзшего водоема Спасение оленя со льда замерзшего водоема Отличный улов юного рыбака Отличный улов юного рыбака Отличный улов на зимней рыбалке Отличный улов на зимней рыбалке
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

660742



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
4
175
30+ снимков, доказывающих, что Япония - это иной мир
Редкие кадры со съемочных площадок знаменитых советских фильмов
0
12
Редкие кадры со съемочных площадок знаменитых советских фильмов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как стирали в СССР?
0
6
Как стирали в СССР?
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Oclean X Pro Elite: бесшумная электрическая зубная щетка за 59,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#кино#в мире#СССР#природа#футбол#авто аварии#фильм
#Юмор#история#картинки#факты#автомобили#дтп#аварии#прикольные#коронавирус#конфликт
#интересно#люди#подборка#автомир#приколы#фотографии#сша#Россия#Разное#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться