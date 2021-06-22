Змея попыталась украсть часть улова рыбака

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Рыбачивший на озере в американском штате Иллинойс мужчина заметил в воде змею и решил снять её действия на видео. Пресмыкающееся уверенно подплыло к рыболовному садку и попыталось вытащить одну из пойманных рыб.
Голодная змея решила отведать халявной рыбки, но её ждало разочарование.
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